Zahradní slavnost mistrů v »zavřeném« Edenu aneb... Absurdní divadlo!
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík (57) vzal do ruky pero Václava Havla (†75)! I přes bohulibost celé akce bylo dekorování mistrů fotbalové ligy pro ročník 2025/26 poněkud absurdní...
Sešívaní při výhře nad Viktorií 3:0 zpotili speciální fi alové dresy, které se v televizi pletly s těmi plzeňskými, na podporu onkologických pacientů jen kvůli vedru. Zápas před prázdnými tribunami kvůli výtržnostem v závěru derby za stavu 3:2 (0:3 kontumováno pro Spartu) připomínal atmosférou vesnický fotbal: Domácím fandili lidi před branami stadionu u piva, klobásy a zpožděného přenosu. „Mistři! Mistři!“ rozléhalo se Vršovicemi.
Fanoušci za padesát
Ale to hlavní se stejně odehrálo až po závěrečném hvizdu. Ligoví šampioni dostali bez aplausu z hlediště pohár a po změně scénáře slávistickým duem Tvrdík a majitel Tykač na zeleném jevišti uspořádali Zahradní slavnost pro dobrou věc – tedy oslavu i s tisícovkami příznivců se vstupenkami za 50 Kč, která původně neměla být na programu kvůli ostudným nepokojům v Edenu. Trest disciplinárky pro Slavii se totiž na tuhle soukromou akci jaksi nevztahoval. A boss Tvrdík podobně jako Havlův Hugo Pludek ovládl jazyk prázdných frází a ztratil svou vlastní identitu!
Další změna scénáře?
PŘED: Tribunu Sever zavřít na rok!
PO: Otevřít co nejdřív!
Zdá se, že slovo členů vedení mistrovské Slavie má trvanlivost menší než 10 dkg vlašského salátu v květnovém parnu!
Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík před dvěma týdny po napadení sparťanů tvrdí, že sektor, odkud vběhli chuligáni na trávník, uzavře klidně na celou sezonu 2026/27. Jenže teď Tribuna Sever přišla po schůzce s Tvrdíkem a spol. s prohlášením: „Obě strany mají chuť situaci vyřešit tak, aby se TS otevřela v prvním možném termínu.“ Tedy hned po vypršení čtyřzápasového trestu? Slávistický kotel se »vrátil« už při duelu s Plzní, když vytvořil transparent připomínající 23. titul v historii přes celou tribunu.