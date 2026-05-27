Slováci se na MS balí: Švédská legenda se vysmála Pospíšilovi
Snažili se, makali, ale na postup do čtvrtfinále to nestačilo. Slovenská hokejová reprezentace má po bitvě se Švédskem jasno o tom, že na mistrovství světa ve Švýcarsku balí kufry. Duel se Seveřany navíc přinesl jeden velmi vyostřený moment...
Jméno Kristiána Pospíšila rezonovalo médii už po zápase s Čskem, kdy Češi dokázali potrestat jeho vyloučení. Možná i to byl jeden z důvodů, proč útočník brněnské Komety po úterním duelu s novináři vůbec nepromluvil. Nad jeho chováním na ledě se navíc pozastavovali i Švédové, kteří Slováky porazili 4:2. Jeden z gólů zapsal do prázdné brány švédský kapitán Oliver Ekman-Larsson.
Právě před touto trefou se Pospíšil naštval na sudí, kteří podle něj neodpískali faul, který všemu předcházel. Skandinávští experti ale jen kroutili hlavou. „To je jednoduše směšné, že si tam Kristián Pospíšil na něco stěžuje. Vždyť tam vůbec nic nebylo,“ nechápal ve vysílání stanice Viaplay švédský mistr světa z roku 1998 Mattias Norström.
Pravdou je, že na letošním šampionátu zažili Slováci hned několik momentů, kdy s verdikty rozhodčích nebyli vůbec spokojeni. Patřil mezi ně i uznaný gól Romana Červenky v bratrském derby, při kterém sehrála roli brusle českého kapitána. Nic to ovšem nemění na tom, že do vyřazovacích bojů se naši sousedé letos nepodívají...