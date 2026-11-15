Bývalou hvězdu NBA Rodmana natřela jeho dcera: Biologický otec, nic víc!
Olympijské zlato, pohádkový kontrakt na šest milionů dolarů i slavný partner po boku. Americká fotbalová star Trinity Rodmanová (24) září na všech frontách, v soukromí si ale nese hluboký šrám. Vztah s legendárním basketbalistou Dennisem Rodmanem (65) je na bodu mrazu.
Pro fanoušky pod bezednými koši je pětinásobný šampion NBA v dresech Chicaga a Detroitu nesmrtelnou ikonou. Pro vlastní dceru ale zůstal jen cizím člověkem, který v její výchově naprosto selhal. „Biologicky je to sice můj otec, ale tím to končí!“ vpálila mu bez obalu americká reprezentantka.
Za svůj raketový vzestup mezi sportovní elitu prý vděčí čtyřiadvacetiletá útočnice výhradně mamince Michelle Moyerové, která na všechno zůstala sama. „Byla to ona, kdo zařizoval cesty na tréninky, stál u postranní čáry a podporoval sny svých dětí,“ vyzdvihla Trinity její obětavost.
Neúprosná kritika zasáhla samotného bouřliváka natolik, že se odhodlal k veřejnému pokání a dceři poslal smířlivý vzkaz. „Mrzí mě, že jsem nebyl takovým tátou, jakého sis přála. Ale snažil jsem se, pořád se snažím a nikdy s tím nepřestanu,“ kál se pětašedesátiletý exbasketbalista.
Rodinné dusno se na výkonech olympijské vítězky a mistryně ligy z roku 2021 nijak nepodepisuje. Právě naopak. V barvách Washingtonu Spirit čerstvě režírovala čtvrtfinálový postup v zámořské soutěži NWSL, když dvěma góly a jednou asistencí řídila demoliční výhru 4:1 nad Portlandem. V sobotu čeká její tým semifinálová bitva proti Utah Royals, přičemž finále je na programu 21. listopadu.
Pohádkově se jí daří i mimo trávník, kde sklízí úspěch díky modelingu a reklamám. A spokojená i očividně i v lásce, kterou našla v elitním americkém tenistovi Benu Sheltonovi.