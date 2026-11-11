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Turnaj mistryň 2026: Nosková je v semifinále, program a výsledky

Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryňZdroj: Profimedia.cz
Karolína Muchová podlehla Aryně Sabalenkové
Karolína Muchová v utkání s Arynou Sabalenkovou
Linda Nosková uspěla i ve druhém utkání na Turnaji mistryň, domácí Coco Gauffovou porazila dvakrát 6:3
Odměny za Turnaj mistryň se výrazně snížily, na kolik si mohou přijít Linda Nosková a Karolína Muchová
Linda Nosková vstoupila do Turnaje mistryň
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
Turnaj mistryň
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  • Turnaj mistryň je v plném proudu. První zápasy se odehrály 9. listopadu. Finále v singlu a deblu je v plánu 15. listopadu. 
  • Na tomto turnaji máme tři české zástupkyně – Karolínu Muchovou, Kateřinu Siniakovou a hlavně Lindu Noskovou, která se jako první tenistka po dvou výhrách kvalifikovala do semifinále.
  • Program, výsledky, pavouk play-off a další informace naleznete v článku.

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Kdy se hraje Turnaj mistryň 2026?

Turnaj mistryň se rozehrál 8. a potrvá až do 15. listopadu, kdy proběhnou finále singlu i deblu. 

Kde se hraje Turnaj mistryň 2026?

Tento závěrečný elitní turnaj se pro letošek přesunul do slunné Kalifornie, kde tenistky uvítá slavný areál Indiana Wells Tennis Garden

Pavouk play off Turnaje mistryň 2026 – na koho narazí Nosková?

Na Turnaji mistryň hraje osm tenistek, které se rozdělí do dvou skupin. Z obou postupují vždy pouze dvě účastnice. Jistou postupující je zatím pouze Linda Nosková. O soupeřích v semifinále se rozhoduje tzv. křížovým pravidlem (1A-2B, 2A-1B). Linda Nosková může teoreticky narazit na kohokoliv ze skupiny B, protože hráčky mají odehraný pouze jeden zápas. Jednou z možností je i české derby mezi Noskovou a Muchovou.

Program dvouhry na Turnaji mistryň 2026

Datum a čas (SEČ)Zápas
NE 8. 11., 21:15Kosťuková (Ukr.) - Nosková (ČR) 2:6, 4:6
NE 8. 11., 23:05Gauffová (USA) - Pegulaová (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2
PO 9. 11., 21:15Sabalenková (Běl.) - Muchová (ČR) 7:6 (7:2), 7:5
PO 9. 11., 23:35Andrejevová (Rus.) - Svitolinová (Ukr.) 6:4, 6:0
ÚT 10. 11., 21:15Kosťuková (Ukr.) - Pegulaová (USA) 2:6, 5:7
ÚT 10. 11., 23:10Gauffová (USA) - Nosková (ČR) 3:6, 3:6
ST 11. 11., 21:00Svitolinová (Ukr.) - Muchová (ČR)
ST 11. 11., 22:30Sabalenková (Běl.) - Andrejevová (Rus.)
ČT 12. 11., 21:00Kosťuková (Ukr.) - Gauffová (USA)
ČT 12. 11., 22:30Pegulaová (USA) - Nosková (ČR)
PÁ 13. 11., 21:00Sabalenková (Běl.) - Svitolinová (Ukr.)
PÁ 13. 11., 21:00Andrejevová (Rus.) - Muchová (ČR)

Skupiny ve dvouhře na Turnaji mistryň 2026

Elena Rybakinová se z Turnaje mistryň 2026 odhlásila kvůli nemoci. Ve skupině 1 ji nahradila ukrajinská tenistka Marta Kosťuková. Do semifinále postupují dvě nejlepší hráčky z každé skupiny.

Skupina A

Skupina B

Program čtyřhry na Turnaji mistryň 2026

Datum a čas (SEČ)Zápas
PO 9. 11., 02:00Siniaková, Townsend (ČR/USA) - Erraniová, Paoliniová (It.) 6:4, 1:6, 8:10
PO 9. 11., 04:10Bucsa, Melichar-Martinez (Šp./USA) - Perez, Schuurs (Austr./Niz.) 6:0, 6:4
ÚT 10. 11., 01:00Dabrowski, Stefani (Kan./Braz.) - Mertens, Zhang (Belg./Čín.) 6:3, 7:6 (7:5)
ÚT 10. 11., 03:00Kuo, Mladenovicová (Čín./Fr.) - Sie, Ostapenková (Tchaj-wan/Lot.) 3:6, 6:1, 12:10
ÚT 11. 11., 00:50Siniaková, Townsend (ČR/USA) - Perezová, Schuursová (Austr./Niz.) 7:6 (7:2), 6:3
ST 11. 11., 02:55Bucsa, Melichar-Martinez (Šp./USA) - Erraniová, Paoliniová (It.) 6:3, 2:6, 7:10
ČT 12. 11., 00:00Dabrowski, Stefaniová(Kan./Braz.) - Kuo, Mladenovicová (Čín./Fr.)
ČT 12. 11., 01:30Sie, Ostapenková (Tchaj-wan/Lot.) - Mertensová, Čang (Belg./Čín.)
PÁ 13. 11., 00:00Siniaková, Townsend (ČR/USA) - Bucsa, Melichar-Martinez (Šp./USA)
PÁ 13. 11., 01:30Perezová, Schuursová (Austr./Niz.) - Erraniová, Paoliniová (It.)
SO 14. 11., 21:00Dabrowski, Stefaniová (Kan./Braz.) - Sie, Ostapenková (Tchaj-wan/Lot.)
SO 14. 11., 21:00Kuo, Mladenovic (Čín./Fr.) - Mertensová, Čang (Belg./Čín.)
SO 14. 11. / NE 15. 11.Semifinále 1
SO 14. 11. / NE 15. 11.Semifinále 2
NE 15. 11., po finále dvouhryFinále čtyřhry

Skupiny ve čtyřhře na Turnaji mistryň 2026

Skupina A

#TýmZVPSkóreBody
1.Dabrowski, Stefaniová1102:01
2.Kuo, Mladenovicová1102:11
3.Sie, Ostapenková1011:20
4.Mertensová, Čang1010:20

Skupina B

#TýmZVPSkóreBody
1.Erraniová, Paoliniová2204:22
2.Siniaková, Townsend2113:21
3.Bucsa, Melichar-Martinez2113:21
4.Perezová, Schuursová2020:40

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 v TV?

Přímé přenosy z Turnaje mistryň 2026 v americkém Indian Wells nabízí televizní stanice CANAL+ Sport 2. V Česku je možné vysílání sledovat například prostřednictvím služeb Skylink Live TV a Oneplay s příslušnými sportovními programy. Vzhledem k devítihodinovému časovému posunu začíná denní program zpravidla ve 21:00 SEČ.

Prize money Turnaje mistryň 2026

Celkové umístěníDvouhraČtyřhra
neporažená šampionka3 370 000 $725 000 $
vítězka+ 2 460 000 $+ 485 000 $
finalistka+ 820 000 $+ 155 000 $
výhra ve skupině230 000 $50 000 $
za účast3 z. – 220 000 $
2 z. – 180 000 $
1 z. – 150 000 $		3 z. – 90 000 $
2 z. – 75 000 $
1 z. – 60 000 $

Vítězky Turnaje mistryň od roku 2010

Historicky nejúspěšnější tenistkou na Turnaji mistryň je Martina Navrátilová, která osmkrát vyhrála turnaj ve dvouhře a třináctkrát ve čtyřhře. Z dalších českých tenistek se podařilo turnaj ovládnout ve dvouhře také Janě Novotné a Petře Kvitové. Ve čtyřhře se nám rovněž dařilo, když naposledy turnaj ovládla Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou v roce 2021. V roce 2020 se Turnaj mistryň kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Poslední vítězkou dvouhry je Jelena Rybakinová, která v roce 2025 porazila ve finále Arynu Sabalenkovou.

RočníkDějištěFinále
2025RijádJelena Rybakinová (Kaz.) - Aryna Sabalenková (Běl.) 6:3, 7:6 (7:0)
2024RijádCoco Gauffová (USA) - Čeng Čchin-wen (Čín.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)
2023CancúnIga Šwiateková (Pol.) - Jessica Pegulaová (USA) 6:1, 6:0
2022Fort WorthCaroline Garciaová (Fr.) - Aryna Sabalenková (Běl.) 7:6 (7:4), 6:4
2021GuadalajaraGarbiñe Muguruzaová (Šp.) - Anett Kontaveitová (Est.) 6:3, 7:5
2019Šen-čenAshleigh Bartyová (Austr.) - Elina Svitolinová (Ukr.) 6:4, 6:3
2018SingapurElina Svitolinová (Ukr.) - Sloane Stephensová (USA) 3:6, 6:2, 6:2
2017SingapurCaroline Wozniacká (Dán.) - Venus Williamsová (USA) 6:4, 6:4
2016SingapurDominika Cibulková (SR) - Angelique Kerberová (Něm.) 6:3, 6:4
2015SingapurAgnieszka Radwaňská (Pol.) - Petra Kvitová (ČR) 6:2, 4:6, 6:3
2014SingapurSerena Williamsová (USA) - Simona Halepová (Rum.) 6:3, 6:0
2013IstanbulSerena Williamsová (USA) - Li Na (Čín.) 2:6, 6:3, 6:0
2012IstanbulSerena Williamsová (USA) - Maria Šarapovová (Rus.) 6:4, 6:3
2011IstanbulPetra Kvitová (ČR) - Viktoria Azarenková (Běl.) 7:5, 4:6, 6:3
2010DauháKim Clijstersová (Belg.) - Caroline Wozniacká (Dán.) 6:4, 5:7, 6:3

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