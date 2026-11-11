Turnaj mistryň 2026: Nosková je v semifinále, program a výsledky
- Turnaj mistryň je v plném proudu. První zápasy se odehrály 9. listopadu. Finále v singlu a deblu je v plánu 15. listopadu.
- Na tomto turnaji máme tři české zástupkyně – Karolínu Muchovou, Kateřinu Siniakovou a hlavně Lindu Noskovou, která se jako první tenistka po dvou výhrách kvalifikovala do semifinále.
- Program, výsledky, pavouk play-off a další informace naleznete v článku.
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Kdy se hraje Turnaj mistryň 2026?
Turnaj mistryň se rozehrál 8. a potrvá až do 15. listopadu, kdy proběhnou finále singlu i deblu.
Kde se hraje Turnaj mistryň 2026?
Tento závěrečný elitní turnaj se pro letošek přesunul do slunné Kalifornie, kde tenistky uvítá slavný areál Indiana Wells Tennis Garden.
Pavouk play off Turnaje mistryň 2026 – na koho narazí Nosková?
Na Turnaji mistryň hraje osm tenistek, které se rozdělí do dvou skupin. Z obou postupují vždy pouze dvě účastnice. Jistou postupující je zatím pouze Linda Nosková. O soupeřích v semifinále se rozhoduje tzv. křížovým pravidlem (1A-2B, 2A-1B). Linda Nosková může teoreticky narazit na kohokoliv ze skupiny B, protože hráčky mají odehraný pouze jeden zápas. Jednou z možností je i české derby mezi Noskovou a Muchovou.
Program dvouhry na Turnaji mistryň 2026
|Datum a čas (SEČ)
|Zápas
|NE 8. 11., 21:15
|Kosťuková (Ukr.) - Nosková (ČR) 2:6, 4:6
|NE 8. 11., 23:05
|Gauffová (USA) - Pegulaová (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2
|PO 9. 11., 21:15
|Sabalenková (Běl.) - Muchová (ČR) 7:6 (7:2), 7:5
|PO 9. 11., 23:35
|Andrejevová (Rus.) - Svitolinová (Ukr.) 6:4, 6:0
|ÚT 10. 11., 21:15
|Kosťuková (Ukr.) - Pegulaová (USA) 2:6, 5:7
|ÚT 10. 11., 23:10
|Gauffová (USA) - Nosková (ČR) 3:6, 3:6
|ST 11. 11., 21:00
|Svitolinová (Ukr.) - Muchová (ČR)
|ST 11. 11., 22:30
|Sabalenková (Běl.) - Andrejevová (Rus.)
|ČT 12. 11., 21:00
|Kosťuková (Ukr.) - Gauffová (USA)
|ČT 12. 11., 22:30
|Pegulaová (USA) - Nosková (ČR)
|PÁ 13. 11., 21:00
|Sabalenková (Běl.) - Svitolinová (Ukr.)
|PÁ 13. 11., 21:00
|Andrejevová (Rus.) - Muchová (ČR)
Skupiny ve dvouhře na Turnaji mistryň 2026
Elena Rybakinová se z Turnaje mistryň 2026 odhlásila kvůli nemoci. Ve skupině 1 ji nahradila ukrajinská tenistka Marta Kosťuková. Do semifinále postupují dvě nejlepší hráčky z každé skupiny.
Skupina A
Skupina B
Program čtyřhry na Turnaji mistryň 2026
|Datum a čas (SEČ)
|Zápas
|PO 9. 11., 02:00
|Siniaková, Townsend (ČR/USA) - Erraniová, Paoliniová (It.) 6:4, 1:6, 8:10
|PO 9. 11., 04:10
|Bucsa, Melichar-Martinez (Šp./USA) - Perez, Schuurs (Austr./Niz.) 6:0, 6:4
|ÚT 10. 11., 01:00
|Dabrowski, Stefani (Kan./Braz.) - Mertens, Zhang (Belg./Čín.) 6:3, 7:6 (7:5)
|ÚT 10. 11., 03:00
|Kuo, Mladenovicová (Čín./Fr.) - Sie, Ostapenková (Tchaj-wan/Lot.) 3:6, 6:1, 12:10
|ÚT 11. 11., 00:50
|Siniaková, Townsend (ČR/USA) - Perezová, Schuursová (Austr./Niz.) 7:6 (7:2), 6:3
|ST 11. 11., 02:55
|Bucsa, Melichar-Martinez (Šp./USA) - Erraniová, Paoliniová (It.) 6:3, 2:6, 7:10
|ČT 12. 11., 00:00
|Dabrowski, Stefaniová(Kan./Braz.) - Kuo, Mladenovicová (Čín./Fr.)
|ČT 12. 11., 01:30
|Sie, Ostapenková (Tchaj-wan/Lot.) - Mertensová, Čang (Belg./Čín.)
|PÁ 13. 11., 00:00
|Siniaková, Townsend (ČR/USA) - Bucsa, Melichar-Martinez (Šp./USA)
|PÁ 13. 11., 01:30
|Perezová, Schuursová (Austr./Niz.) - Erraniová, Paoliniová (It.)
|SO 14. 11., 21:00
|Dabrowski, Stefaniová (Kan./Braz.) - Sie, Ostapenková (Tchaj-wan/Lot.)
|SO 14. 11., 21:00
|Kuo, Mladenovic (Čín./Fr.) - Mertensová, Čang (Belg./Čín.)
|SO 14. 11. / NE 15. 11.
|Semifinále 1
|SO 14. 11. / NE 15. 11.
|Semifinále 2
|NE 15. 11., po finále dvouhry
|Finále čtyřhry
Skupiny ve čtyřhře na Turnaji mistryň 2026
Skupina A
|#
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Dabrowski, Stefaniová
|1
|1
|0
|2:0
|1
|2.
|Kuo, Mladenovicová
|1
|1
|0
|2:1
|1
|3.
|Sie, Ostapenková
|1
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Mertensová, Čang
|1
|0
|1
|0:2
|0
Skupina B
|#
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Erraniová, Paoliniová
|2
|2
|0
|4:2
|2
|2.
|Siniaková, Townsend
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|Bucsa, Melichar-Martinez
|2
|1
|1
|3:2
|1
|4.
|Perezová, Schuursová
|2
|0
|2
|0:4
|0
Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 v TV?
Přímé přenosy z Turnaje mistryň 2026 v americkém Indian Wells nabízí televizní stanice CANAL+ Sport 2. V Česku je možné vysílání sledovat například prostřednictvím služeb Skylink Live TV a Oneplay s příslušnými sportovními programy. Vzhledem k devítihodinovému časovému posunu začíná denní program zpravidla ve 21:00 SEČ.
Prize money Turnaje mistryň 2026
|Celkové umístění
|Dvouhra
|Čtyřhra
|neporažená šampionka
|3 370 000 $
|725 000 $
|vítězka
|+ 2 460 000 $
|+ 485 000 $
|finalistka
|+ 820 000 $
|+ 155 000 $
|výhra ve skupině
|230 000 $
|50 000 $
|za účast
|3 z. – 220 000 $
2 z. – 180 000 $
1 z. – 150 000 $
|3 z. – 90 000 $
2 z. – 75 000 $
1 z. – 60 000 $
Vítězky Turnaje mistryň od roku 2010
Historicky nejúspěšnější tenistkou na Turnaji mistryň je Martina Navrátilová, která osmkrát vyhrála turnaj ve dvouhře a třináctkrát ve čtyřhře. Z dalších českých tenistek se podařilo turnaj ovládnout ve dvouhře také Janě Novotné a Petře Kvitové. Ve čtyřhře se nám rovněž dařilo, když naposledy turnaj ovládla Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou v roce 2021. V roce 2020 se Turnaj mistryň kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Poslední vítězkou dvouhry je Jelena Rybakinová, která v roce 2025 porazila ve finále Arynu Sabalenkovou.
|Ročník
|Dějiště
|Finále
|2025
|Rijád
|Jelena Rybakinová (Kaz.) - Aryna Sabalenková (Běl.) 6:3, 7:6 (7:0)
|2024
|Rijád
|Coco Gauffová (USA) - Čeng Čchin-wen (Čín.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)
|2023
|Cancún
|Iga Šwiateková (Pol.) - Jessica Pegulaová (USA) 6:1, 6:0
|2022
|Fort Worth
|Caroline Garciaová (Fr.) - Aryna Sabalenková (Běl.) 7:6 (7:4), 6:4
|2021
|Guadalajara
|Garbiñe Muguruzaová (Šp.) - Anett Kontaveitová (Est.) 6:3, 7:5
|2019
|Šen-čen
|Ashleigh Bartyová (Austr.) - Elina Svitolinová (Ukr.) 6:4, 6:3
|2018
|Singapur
|Elina Svitolinová (Ukr.) - Sloane Stephensová (USA) 3:6, 6:2, 6:2
|2017
|Singapur
|Caroline Wozniacká (Dán.) - Venus Williamsová (USA) 6:4, 6:4
|2016
|Singapur
|Dominika Cibulková (SR) - Angelique Kerberová (Něm.) 6:3, 6:4
|2015
|Singapur
|Agnieszka Radwaňská (Pol.) - Petra Kvitová (ČR) 6:2, 4:6, 6:3
|2014
|Singapur
|Serena Williamsová (USA) - Simona Halepová (Rum.) 6:3, 6:0
|2013
|Istanbul
|Serena Williamsová (USA) - Li Na (Čín.) 2:6, 6:3, 6:0
|2012
|Istanbul
|Serena Williamsová (USA) - Maria Šarapovová (Rus.) 6:4, 6:3
|2011
|Istanbul
|Petra Kvitová (ČR) - Viktoria Azarenková (Běl.) 7:5, 4:6, 6:3
|2010
|Dauhá
|Kim Clijstersová (Belg.) - Caroline Wozniacká (Dán.) 6:4, 5:7, 6:3