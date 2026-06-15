Červenkova láska Pecháčková prozradila: Jak jsme se seznámili!
Ať už hokejový útočník Roman Červenka (40) bojuje v barvách Dynama, nebo v dresu nároďáku, jeho přítelkyně Michaela Pecháčková (22) mu na tribunách fandí z plných plic vždy, když jí to pracovní závazky umožní. Jak se ale vlastně začala psát jejich společná pohádka?
Herečka z Ordinace v růžové zahradě a ZOO dříve moc konkrétní ohledně začátku vztahu být nechtěla. Nakonec se ale přece jen rozpovídala. „Roman si našel mě, když jsme oba byli sami. A naši známí nás nějakým způsobem propojili. Jednoho dne jsme se setkali, a když jsme vycházeli z restaurace, tak jsem na sobě měla podpatky z předchozí akce. Šli jsme na kostičkovou dlažbu a najednou jsem zjistila, že jsem ztratila botu. Tak jsem si připadala trošku jako Popelka a vraceli jsme se,“ usmívala se Michaela, která detaily seznámení prozradila pro televizi CNN Prima NEWS.
Věkově ji od kapitána hokejové reprezentace dělí 18 let. Pár v tom ale překážku nevidí a jinak na tom nejspíš není ani rodina půvabné herečky. „Rodiče mi do toho nijak nemluvili, pro ně je priorita, zda jsem šťastná. A mohu říci, že jsem. Takže věk je jenom číslo a je hlavní, že si rozumíme. Tak to berou i rodiče,“ culila se Michaela, jejíž divadelní představení už Červenka stihl navštívit. Podobně i ona mu byla oporou při některých klíčových zápasech, ať už šlo o play-off hokejové extraligy, nebo mistrovství světa.
„Vždy jsem říkala, že hokej je jediný sport, na který jsem se u nás doma vydržela dívat. Ale teď to prožívám úplně jinak a jsem strašně hrdá,“ přiznala Míša, která za Romanem vyrazila i na šampionát do Švýcarska a ve chvílích volna společně prozkoumávali zemi helvetského kříže, kde Červenka několik let působil. Podívají se v blízké době někam dál?
„Oba jsme dost vytížení, ale ráda bych nějakou dovolenou. Miluji Itálii, tak kdyby to vyšlo, byla bych úplně šťastná,“ dala »Červousovi« skrytou radu, jaká destinace by jí udělala největší radost.