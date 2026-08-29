Hokejoví hegemoni z devadesátek kvůli vyhazovu lídrů: Perou špinavé prádlo
My jsme Valaši, jedna rodina. Ale zdaleka ne všichni! V hokejovém Vsetíně, který na přelomu tisíciletí takřka neochvějně vládl tuzemské extralize, zůstaly vztahy na cimprcampr.
»Rozvod« začal na stadionu Na Lapači po vypadnutí v prvoligovém čtvrtfinále s Litoměřicemi (3:1 v sérii). Vsetín »okysličil« kádr tak, že dlouholeté opory Vít Jonák (35) či Luboš Rob (31) na svůj konec koukali jak zjara!
„Všichni lídři netáhli stejným směrem,“ začal prát špinavé prádlo trenér Luboš Jenáček (53) pro web iSport.cz. Přitom dříve mluvil o Víťovi jinak: „ Dlouho jsem s tím v sobě bojoval a najít sílu k tomuto kroku bylo opravdu složité.“
A právě tenhle obrat bývalého kapitána Jonáka zvedl ze židle. „Nikdo z nás veřejně nebrečel, ale všechno nebylo úplně košer. Proč se do nás má pan Jenáček potřebu takhle trefovat?“ divil se v rozhovoru pro Blesk útočník, jenž ve žluto-zelených barvách odehrál v sedmi sezonách 414 mistráků s bilancí 131 gólů + 175 asistencí. Pět let nosil na dresu »céčko«.
Krádež hokejek
Podle Jonákových slov byl přesto problém, aby si nechal jeden zápasový dres na památku. Prý ho v klubu obvinili i z krádeže hokejek! „Takové věci rozchod poškodily a vztahy s lidmi, kteří to měli na svědomí, zničily. Úplně zbytečně!“ dodal Jonák, jenž sehnal angažmá o patro níž, v Prostějově. „Ale ke klubu jako takovému necítím žádnou zášť. Navždy ho budu mít v srdci!“
Exkapitán Vsetína: Dopita by měl »koule«... Zachovat se fér!
Měl neblahé tušení, že se čistka ve Vsetíně může týkat i jeho. Jenže Vít Jonák si důstojné rozloučení s městem, kde si našel druhý domov, představoval jinak.
Trenér Jenáček řekl, že s vámi a dalšími vyhozenými lídry určitě nebude kamarád. Co vy na to?
„Ten rozchod mohl být kamarádský, ale... Když nám měl být konec oznámen, tak všichni věděli, že má moje manželka v Plzni termín porodu. Snažil jsem se Luboši Jenáčkovi dovolat, abychom se alespoň přes video rozloučili, ale už mi nezvedal telefon ani neodepsal. Už se možná připravoval, že kamarádi nebudeme.“
Podle kouče jste dělali problémy v kabině i kvůli tréninkovým dávkám.
„Tohle musím absolutně popřít. Stojí za námi nějaké výsledky a ty by tam nestály, kdybychom byli nějací flinkové.“
Dokázali byste se s Jenáčkem usmířit?
„Nedokážu si to představit. Jak se zachoval, nebylo vůbec férové. Luboš neměl koule ani na to zvednout telefon.“
Ve Vsetíně jste zažil i legendárního Jiřího Dopitu (57). Dopadlo by to pod jeho vedením jinak?
„U Jirky člověk vždycky věděl, na čem je. Nechci mluvit – nedejbože – za něj, ale myslím, že on by mi telefon zvednul.“