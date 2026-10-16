Legendární rozhodčí Hradil upřímně: Která hvězda dělala problémy?
Pohled na halu plnou lidí, kteří tleskají rozhodčímu? To se vidí jen málokdy! Extraligový sudí René Hradil se po 22 sezonách v české nejvyšší soutěži rozhodl pověsit píšťalku na hřebík. A s odstupem času bez obalu vytáhl pikantní historky ze zákulisí.
Původně přitom rozhodčím ani být nechtěl, nakonec se ale nechal tatínkem zlomit. A dnes je za to vděčný. Hradil v extralize odpískal úctyhodných 953 utkání. Na magickou tisícovku už ale nečekal a letos v září za bohatou kariérou v pruhovaném dresu udělal definitivní tečku.
Jak přiznal v rozhovoru pro TN.cz, ne vždycky odcházel z ledu za potlesku – občas naopak slízl pořádnou pivní sprchu. „Hlavně v takové jihomoravské metropoli jsem to párkrát schytal. Takže když jsem tam vyjížděl, říkal jsem manželce, ať připraví pračku, že večer se určitě bude prát,“ usmíval se pobaveně.
Některé Hradilovy verdikty ale těžko kousali i samotní hráči. Kdo mu dal na ledě nejvíc zabrat? „Samozřejmě jsou problémoví hráči, se kterými se nedá komunikačně vyjít. Na začátku – nechci úplně zmiňovat Tomáše Plekance, který se vrátil ze zámoří a byl velký problém k němu najít cestu a domluvit se,“ přiznal elitní arbitr.
Horké hlavy ale časem vychladly: „Postupem času jsme tu cestu, myslím, našli a dodnes si rádi popovídáme. Dokonce i s úsměvem.“
Kariéra mezi mantinely mu navíc velmi pravděpodobně zachránila holý život. Před třemi lety totiž nešťastně spadl ze stromu. Lékaři v nemocnici ho pak překvapili zajímavou poznámkou. Patrně právě dlouhé roky na ledě a vytrénované reflexy mu pomohly vše ustát tak, že si z hrozivého pádu neodnesl horší následky...