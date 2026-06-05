Červenka při MS provedl svou lásku známými místy: Pusa u jezera
Ve Švýcarsku zná každý kámen. Hokejista Roman Červenka (40) proto »propašoval« při mistrovství světa svou novou partnerku Michaelu Pecháčkovou (22) na romantická místa.
Kapitán hokejové reprezentace strávil ve Fribourgu, Curychu a Raperswillu celkem osm sezon. Švýcarsko tak prochodil křížem krážem podobně jako »Král Šumavy« Josef Hasil. »Červus« využil volných chvil při MS ve Švýcarsku, aby lásce Míše ukázal krásy alpské země. Pecháčková, která se po angažmá v seriálu ZOO a v divadle Broadway velmi dobře zhostila role hokejové fanynky, se až po návratu pochlubila, jak vlepila Romanovi hubana.
Jako Freddie
Se strůjcem extraligového titulu Pardubic si zajeli až na břeh Ženevského jezera do Montreaux. Tohle město hned učarovalo třeba i Freddimu Mercurymu (†45), který tu založil pro skupinu Queen nahrávací studio a měl tu i prázdninové sídlo.
„Oba jsme byli v pravý čas na pravém místě,“ prozradila Blesku Pecháčková o setkání s Červenkou, který předtím žil od roku 2011 – a dlouho i ve Švýcarsku – s misskou Veronikou (35). Ale teď už preludoval zamilované melodie jiné. Jen škoda, že národnímu mužstvo to na turnaji vůbec neladilo!