Analytik české repre přiznal: Šokující věc, kterou po něm chtěli!

Autor: sm
Nejen čísla. Fotbal je někdy také o psychologických hrách.

Jeho největší sílou je bystré oko a schopnost všímat si i těch nejmenších detailů. Adam Průša, analytik českého fotbalového nároďáku, však přiznal, že přístup trenérů k těmto datům se může zásadně lišit. A někdy zajdou až za hranu běžné sportovní analýzy.

Role analytika je v moderním fotbale především o minimalizaci náhody a dodávání tvrdých dat. Ne vždy jde ale jen o čísla a pohybové mapy. Adam Průša v rozhovoru pro televizi Nova přiznal, že v zahraničním angažmá řešil i velmi netradiční a citlivé zadání.

„Trenér chtěl co nejvíce informací o soukromém životě hráče,“ nastínil Průša počátek těchto lehce kontroverzních praktik. „Bavili jsme se o tom mimo hřiště. Cílem bylo analyzovat hráče, který sbíral příliš mnoho žlutých a červených karet. Trenér chtěl najít způsob, jak ho během zápasu vyprovokovat a využít jeho prchlivost ve náš prospěch,“ dodal.

„To bylo něco, na co jsem koukal, ale i to k tomu patřilo,“ uzavřel analytik historku o odvrácené straně fotbalové taktiky.

Nejen čísla. Fotbal je někdy také o psychologických hrách.
Nejen čísla. Fotbal je někdy také o psychologických hrách.

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