Analytik české repre přiznal: Šokující věc, kterou po něm chtěli!
Jeho největší sílou je bystré oko a schopnost všímat si i těch nejmenších detailů. Adam Průša, analytik českého fotbalového nároďáku, však přiznal, že přístup trenérů k těmto datům se může zásadně lišit. A někdy zajdou až za hranu běžné sportovní analýzy.
Role analytika je v moderním fotbale především o minimalizaci náhody a dodávání tvrdých dat. Ne vždy jde ale jen o čísla a pohybové mapy. Adam Průša v rozhovoru pro televizi Nova přiznal, že v zahraničním angažmá řešil i velmi netradiční a citlivé zadání.
„Trenér chtěl co nejvíce informací o soukromém životě hráče,“ nastínil Průša počátek těchto lehce kontroverzních praktik. „Bavili jsme se o tom mimo hřiště. Cílem bylo analyzovat hráče, který sbíral příliš mnoho žlutých a červených karet. Trenér chtěl najít způsob, jak ho během zápasu vyprovokovat a využít jeho prchlivost ve náš prospěch,“ dodal.
„To bylo něco, na co jsem koukal, ale i to k tomu patřilo,“ uzavřel analytik historku o odvrácené straně fotbalové taktiky.