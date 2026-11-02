Reprezentant Ryan Naderi pálí ve Skotsku ostošest: Je to parazit
Ukrást toho šutéra Bulharům pro český nároďák španělského kouče byl po čertech
dobrý skutek. Syn zdejší matky a bulharského otce narozený v Německu řádí ve Skotsku jako černá ruka.
Forvard Ryan Naderi (22) vystřelil glasgowským Rangers placírkou do svatyně Aberdeenu (1:0) postup do finále Ligového poháru. Je to jeho osmý gól v sezoně a z posledních deseti mistráků má parádní bilanci šest branek a čtyři asistence. Však si ho taky kouč Derek McInnes nemůže vynachválit.
„Ryan je tak trochu parazit v tom smyslu, že vzkvétá díky přihrávkám. Prostě mu musíme posílat do vápna více míčů, ale takových s trochu vyšší kvalitou. V této sezoně už pro nás byl hráčem velkých zápasů,“ zapěl ódu trenér »Jezdců« z Hampden Parku. Naderimu, jenž za reprezentaci odkopal 90 minut v Anglii a 33 ve Španělsku, to zkrátka pálí ostošest. Kdy se trefí za Česko?