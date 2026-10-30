Nocco Hockey Games 2026 (Karjala Cup): program, výsledky, nominace, Češi
- Úvodním turnajem Euro Hockey Tour je tradičně finská Karjala, letos pod názvem Nocco Hockey Games, která se odehraje od 5. do 8. listopadu ve finských Helsinkách.
- Úvodní duel Česka proběhne v pražské O2 areně. Pro reprezentaci půjde o první sraz pod novým trenérem Zdeňkem Motákem.
- Program, výsledky, nominace týmů a další informace naleznete v článku.
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Kdy se hraje Nocco Hockey Games / Karjala Cup 2026?
Nocco Hockey Games, které dříve nesly název Karjala Cup, se odehrají od 5. do 8. listopadu 2026.
Kde se hraje Nocco Hockey Games 2026 / Karjala Cup 2026
Následovník Karjala Cupu se hraje ve finských Helsinkách. Úvodní zápas české hokejové reprezentace proti Švédsku však uvidí pražská O2 arena.
Proč se nehraje Karjala Cup? Turnaj se přejmenoval na Nocco Hockey Games
Tradiční finský turnaj v úvodu Euro Hockey Tour změnil hlavního sponzora. Po skoro 29 ročnících, kdy Finské hokejové hry nesly jméno Karjala Cup, přichází změna. Nově nesou název Nocco Hockey Games. Formát turnaje i účast české reprezentace však zůstávají beze změny.
Program a výsledky Nocco Hockey Games 2026
|Datum
|Zápas
|ČT 5. 11., 17:30
|Švýcarsko - Finsko
|ČT 5. 11., 19:30
|ČESKO – Švédsko (O2 aréna)
|SO 7. 11., 13:30
|Švédsko - Švýcarsko
|SO 7. 11., 17:30
|Finsko - ČESKO
|NE 8. 11., 13:30
|ČESKO - Švýcarsko
|NE 8. 11., 18:30
|Finsko - Švédsko
Tabulka Nocco Hockey Games 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ČESKO
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Kde sledovat Nocco Hockey Games 2026 v TV?
Všechny zápasy české hokejové reprezentace vysílá v přímém přenosu stanice ČT sport.
Průběh zápasů můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Vstupenky na úvodní zápas Česka na Nocco Hockey Games 2026
Lístky na úvodní duel české hokejové reprezentace, který se odehraje v O2 areně, pomalu mizí. Vstupenky pořídíte v cenovém rozmezí od 490 Kč do 3 990 Kč na stránkách ticketportal.cz.
Nominace Česka na Nocco Hockey Games 2026
Nominace Finska na Nocco Hockey Games 2026
|Brankáři
|Piiroinen Kari (SaiPa Lappeenranta), Rimpinen Petteri (Kiekko-Espoo), Saarinen Kim (HPK Hämeenlinna)
|Obránci
|Arola Juuso (JYP Jyväskylä), Honka Anttoni (HC Ajoie, Švýcarsko), Kaski Oliwer (Malmö Redhawks, Švédsko), Kukkonen Miska (HPK Hämeenlinna), Lehtonen Mikko (ZSC Lions, Švýcarsko), Riikola Juuso (SCL Tigers, Švýcarsko), Rindell HK Robinre (Švédsko), Saläsbro Axel (Švédsko, Švédsko Bryn), Seppälä Mikael (HC Sparta Praha, Česká republi), Seppälä Peetro (Lukko Rauma)
|Útočníci
|Björninen Hannes (SCL Tigers, Švýcarsko), Borgström Henrik (HC Fribourg-Gottéron, Švýca), Innala Jere (HC Lugano, Švýcarsko), Järventie Roby (HC Ambrì-Piotta, Švýcarsko), Erholtz Eemil (Kärpät Oulu), Kuokkanen Janne (Malmö Redhawks, Švýcarsko M. Juhoen, Švédsko, Samku SCL Tigers, Švýcarsko Mäkiaho Daniel, HIFK Helsinki), Nurmi Markus (Luleå HF, Švédsko), Pakarinen Iiro (HIFK Helsinki), Päivärinta Sami (HPK Hämeenlinna), Päkkilä Eetu (Kärpät Oulu), Rautiainen Benjamin (Tappara Tampere), Tanus Kristian (HC Ajo Kristian)
Nominace Švédska na Nocco Hockey Games 2026
|Brankáři
|Milker Thelin (Färjestad), Arvid Holm (Rögle)
|Obránci
|Jacob Larsson (Rapperswil-Jona), Gabriel Carlsson (Färjestad), Pontus Johansson (Skelleftea), Philip Johansson (Rögle), Filip Roos (Färjestad), Arvid Lundberg (Skelleftea), Jonathan Pudas (Skelleftea), Adam Ollas Mattsson (Färjestad)
|Útočníci
|Isaac Hedqvist (Luleå), Samuel Fagemo (Frolunda), Jack Berglund (Färjestad), Fredrik Olofsson (Rögle), Lucas Elvenes (Växjö), Albin Sundsvik (Rögle), Karl Henriksson (Växjö), Filip Cederqvist (Frolunda), Viktor Lodin (Färjestad), Marcus Sylvegard (EHC Biel-Bienne), Jesper Froden (Lvi ZSC), Emil Bemström (SC Bern), Jacob de la Rose (Fribourg-Gottéron), Richard Hugg (Skelleftea)
Nominace Švýcarska na Nocco Hockey Games 2026
|Brankáři
|Sandro Aeschlimann, Ludovic Waeber
|Obránci
|Iñaki Baragano, Rodwin Dionicio, Dominik Egli, Tobias Geisser, Sven Jung, Dean Kukan, Christian Marti, Jan Schwendeler, Maximilian Streule
|Útočníci
|Dario Allenspach, Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Keanu Derungs, Luca Fazzini, Grégory Hofmann, Ken Jäger, Tino Kessler, Philipp Kurashev, Denis Malgin, Miles Müller, Valentin Nussbaumer, Jamiro Reber, Damien Riat, Sven Senteler
Vítězové Nocco Hockey Games / Karjala Cupu od zavedení EHT
|Ročník
|Pořadí
|2025/26
|1. Švédsko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švýcarsko
|2024/25
|1. Finsko, 2. ČR, 3. Švýcarsko, 4. Švédsko
|2023/24
|1. ČR, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. Švýcarsko
|2022/23
|1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. ČR, 4. Finsko
|2021/22
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2020/21
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
|2019/20
|1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko
|2018/19
|1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2017/18
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. ČR, 6. Švýcarsko
|2016/17
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švédsko
|2015/16
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2014/15
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2013/14
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2012/13
|1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko
|2011/12
|1. Rusko, 2. Finsko, 3. ČR, 4. Švédsko
|2010/11
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2009/10
|1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2008/09
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
|2007/08
|1. Rusko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Finsko
|2006/07
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
|2005/06
|1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2004/05
|1. Finsko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Rusko
|2003/04
|1. Finsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Švédsko
|2002/03
|1. Finsko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Rusko
|2001/02
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2000/01
|1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR
|1999/00
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko
|1998/99
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko
|1997/98
|1. Švédsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Finsko