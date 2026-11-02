Zkrachovalý komentátor Novy Josef Král: Překvapivá obhajoba!
Na okruh v případě maléru vyjede »safety car«. Teď si závodník a oblíbený komentátor přenosů z formule 1 Josef Král (39) vzal na pomoc advokátku. Aby se zbavil věřitelů!
Insolvenční správce Michal Žižlavský zkoumal dlužníkův postup do poslední součástky a doporučil ústeckému soudu, aby zrušil jeho oddlužení. V takovém případě by Král splácel – hlavně SVJ v Chomutově a okolí – dál. Podle Žižlavského se totiž o smáznutí 12milionové »sekery« měl snažit víc.
Ale pozor, je tady pokus o »předjetí« paragrafů! „Stal se obětí podnikání svého otce,“ uvedla advokátka Helena Horská s tím, že její klient dal tátovi krátce po 20. narozeninách plnou moc, zajímal se tehdy hlavně o rychlá auta – a o rozsahu škod »byznysu s chudobou « prý neměl ani ánunk. „Neprověřoval si nic, co otec činil. To je určitě chyba, ale chyba neúmyslná,“ dodala Pepova právní zástupkyně. A k dobru Královi připsala, že během pěti let přece splatil daleko víc, než v roce 2021 všichni očekávali. No bodejť, když motoristický expert přiznal soudu průměrný příjem 15 850 Kč a oblečení jako jediný majetek!
Na insolvenční, správcem stanovený plat okolo 37 »talířů « čistého podle Horské nemohl Král dosáhnout, protože bydlel v Mostě: „Mediální známost dlužníka nemůže být důvodem, aby byl jeho příjmový potenciál posuzován podle pražských mezd.“ Jak tenhle justiční závod dopadne?!
„Umělou inteligencí vytvořená podání způsobila, že dlužník nemůže vykonávat činnost, ve které se vypracoval sám a kde ho podporuje základna fanoušků motosportu, která očekává spravedlivé rozhodnutí v jeho věci, tak jako to očekává i dlužník sám.“
Z vyjádření advokátky J. Krále
Co ty reklamy, Pepo?!
Věřitelé jdou po Josefu Královi jako slepice po flusu! V insolvenčním rejstříku se naposledy člověk podepsaný »JK« podivil, kam mizely prachy za placené spolupráce s velkými značkami jako třeba Shell, Allwyn či Česká spořitelna. „Kdo uzavíral smlouvy, bylo v nich uvedeno Královo jméno, a kdo inkasoval odměny za jeho vystupování nebo použití jeho tváře?“ stojí v dokumentu. Pisatel se taky tázal, kam plynou příjmy z projektu EisKing TV, který Pepa založil spolu s kolegou komentátorem Števem Eiselem. Zadluženého Krále zaměstnávala firma Praga-Export, ale oficiálně mu platila bídně. Že by fakt dělal expert na F1 reklamu zadarmo?! Král ani jeho advokátka tohle dosud nevysvětlili.
O co v případu jde?
- Josef Král s rodiči skupoval stovky bytů v Ústeckém kraji, kde nechali žít sociálně slabé s podporou od státu a neplatili poplatky.
- V roce 2021 mu soud schválil oddlužení, ale věřitelé záhy zpochybnili jeho přiznané nízké příjmy – i kvůli Královu »hogo fogo« životu na veřejnosti.
- Z dlužné částky přes 12 milionů Kč splatil necelých zhruba 390 tisíc korun.
- Úředně bydlel na hradeckém magistrátu, kvůli blízkosti okruhů pobýval v Mostě i na Slovensku. Do pražské vily se prý jezdil starat o dcery.
- Insolvenční správce teď nedoporučil odpuštění zbytku pohledávek. Na zatajování majetku však nenašel důkazy.
- Podle informací Blesku požádal Král o stažení z TV Nova sám, podle právničky byl z vysílání »odstaven« coby oběť mediální kampaně. Z Novy mezitím na protest odešla kolegyně Bulisová.
- Josef Král st. (72) vzal synovy dluhy na sebe. Pepa přitom přiznal špatné vztahy s tátou i kvůli péči o vnučky. Rodiče prý nepomůžou ani se splácením.
- Podle právní zástupkyně Horské je Král připraven se hájit přímo před taláry!