Vsaďte si na nedělní dostihy ve Velké Chuchli: Vyhraje České derby poprvé bělouš?
Vrchol rovinové sezony je tady! V neděli se v Chuchle Areně Praha poběží 106.
Leram České Derby, nejbohatší a nejprestižnější klasická zkouška sezóny, v níž se o vavřínový věnec s modrou stuhou utká patnáct tříletých koní. Na startu bude 9 hřebců a 6 klisen.
Sázkovým favoritem je nakonec Portal s žokejem Petrem Foretem, který má
dobré reference z Francie a ve Velké červnové ceně obsadil druhé místo. Pokud
by se mu podařilo triumfovat, stal by se prvním vítězným běloušem. V Českém
Derby navíc startují bělouši Thanos a Earnest.
Celkem se v 9 dostizích představí 116 koní a 48 jezdců. První dostih odstartuje
ve 14 hodin, areál závodiště bude otevřen již od 12 hodin. Děti do 3 let, vojáci a
držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi mají vstup zdarma povolen, ale
pouze na vodítku.
Pozor! Ve vlakové stanici Velká Chuchle ve směru z Prahy je možný výstup
pouze prvními dveřmi prvního vagónu soupravy!
Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 13.30 hodin
online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním.
Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů:
I. Vittorina – Arishat – Army Women
II. Hidden Colony – Catch Hoche – Jir Sun
III. Discovery Day – Bellator - Sadalbari
IV. Arabela Bel – Havana Redback - Mudhawi
V. Gasparini – Boulevard Blanqui – Cheeky Boy
VI. Utxa – Mia Sally - Portal
VII. Nikollina – Embargo – Old Eagle
VIII. Naughty Angel – Nonac – Alma De Fuego
IX. Mr Hurricane – A je to tu - Sweet Francisca