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Představení favoritů: program Francie na MS ve fotbale 2026

Francouzský kapitán Kylian Mbappé
Francouzský kapitán Kylian MbappéZdroj: Abdullah Firas / Profimedia
Francie je favoritem na titul
Francouzští fotbalisté jsou favority na titul
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Otakar Plzák, Zbyněk Veselý
MS fotbal 2026
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Francouzi vstoupili do šampionátu výhrou 3:1 nad Senegalem, když se o dvě branky postaral jejich kapitán Kylian Mbappé. Silný výběr galského kohouta opět patří k favoritům na titul a bude chtít pro loučícího se trenéra Deschampse na rozloučenou získat mistrovské vavříny. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

Rozloučí se Deschamps titulem?

Poprvé rozbalí svou show v Americe. V roce 1994 tam hvězdami nabitá skvadra s Blancem, Deschampsem, Papinem, Ginolou a Cantonou nedorazila, protože shořela už v kvalifikačním sítu.

Les Bleus vyhráli zlato dvakrát. Poprvé doma v roce 1998, kdy smetli Brazílii 3:0, podruhé o dvacet let později, kdy přejeli Chorvatsko 4:2. Dvakrát brali stříbro: v roce 2006 padli v penaltové ruletě s Itálií. Šéf Zidane zařídil vedení, jenže v prodloužení vyfasoval červenou kartu za hlavičkový atentát na Materazziho.

V Kataru ztratili bitvu o trůn v megazápase s Argentinou. Mbappé nasázel hattrick, přesto ronil stříbrné slzy; Messiho parta zvládla další penaltový thriller. Teď se kolem francouzského kapitána ladí další ničivý orchestr. Olise, v Bayernu brilantní, se pohybuje ladně za Mbappém a končící Deschamps má téměř všude přepych, z něhož by jiní trenéři stavěli oltář.

Jakého hráče Francie sledovat na MS ve fotbale 2026?

Kylian Mbappé: Čtyři góly v Rusku 2018, osm v Kataru 2022 a nyní přidal další dva. Kloseho rekord (16) je na dostřel.

Ideální jedenáctka Francie na MS ve fotbale 2026

4-2-3-1

Maignan

Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez

Tchouaméni, Rabiot

Doué, Olise, Dembélé

Mbappé

Soupiska Francie na MS ve fotbale 2026

Brankáři
Brice Samba, 32 letRennes4/0
Mike Maignan, 30 letAC Milán38/0
Robin Risser, 21 letLens0/0
Obránci
Malo Gusto, 23 letChelsea9/0
Lucas Digne, 32 letAston Villa56/0
Dayot Upamecano, 27 letBayern36/2
Jules Koundé, 27 letBarcelona46/0
Ibrahima Konaté, 27 letLiverpool27/0
William Saliba, 25 letArsenal31/0
Theo Hernández, 28 letAl-Hilal42/2
Lucas Hernández, 30 letParis SG41/0
Maxence Lacroix, 26 letCrystal Palace2/0
Záložníci
Manu Koné, 25 letAS Řím12/0
Aurélien Tchouaméni, 26 letReal Madrid44/3
N'Golo Kante, 35 letFenerbahce67/2
Adrien Rabiot, 31 letAC Milán57/7
Warren Zaïre-Emery, 20 letParis SG10/1
Útočníci
Ousmane Dembélé, 29 letParis SG58/7
Marcus Thuram, 28 letInter Milán33/3
Kylian Mbappé, 27 letReal Madrid96/56
Michael Olise, 24 letBayern15/4
Bradley Barcola, 23 letParis SG18/3
Désiré Doué, 21 letParis SG6/2
Jean-Philippe Mateta, 28 letCrystal Palace3/2
Rayan Cherki, 22 letManchester City5/1
Maghnes Akliouche, 24 letMonaco7/1

Skupina Francie na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Norsko11004:13
2Francie11003:13
3Senegal10011:30
4Irák10011:40

    MS 2026 · PREDIKCE

    Šance na postup ze skupiny I

    Šance dle pozice
    1. místo
    2. místo
    3. místo
    4. místo
    FrancieFrancie
    58%
    25%
    12%
    5%
    SenegalSenegal
    22%
    32%
    28%
    18%
    NorskoNorsko
    15%
    28%
    32%
    26%
    IrákIrák
    6%
    15%
    27%
    52%
    1., 2., případně 3. místo = postup do play off
    Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 22:30
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    Největší úspěchy Francie na mistrovství světa ve fotbale

    2x zlato MS (1998, 2018), 2x stříbro (2006, 2022) a 2x bronz (1958, 1986), 2x zlato EURO (1984, 2000) a stříbro (2016), 2x zlato Pohár FIFA (2001, 2003), zlato OH (1984) a stříbro (1900), zlato Liga národů (2021) a bronz (2025)

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