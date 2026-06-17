Představení favoritů: program Francie na MS ve fotbale 2026
Francouzi vstoupili do šampionátu výhrou 3:1 nad Senegalem, když se o dvě branky postaral jejich kapitán Kylian Mbappé. Silný výběr galského kohouta opět patří k favoritům na titul a bude chtít pro loučícího se trenéra Deschampse na rozloučenou získat mistrovské vavříny. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Rozloučí se Deschamps titulem?
Poprvé rozbalí svou show v Americe. V roce 1994 tam hvězdami nabitá skvadra s Blancem, Deschampsem, Papinem, Ginolou a Cantonou nedorazila, protože shořela už v kvalifikačním sítu.
Les Bleus vyhráli zlato dvakrát. Poprvé doma v roce 1998, kdy smetli Brazílii 3:0, podruhé o dvacet let později, kdy přejeli Chorvatsko 4:2. Dvakrát brali stříbro: v roce 2006 padli v penaltové ruletě s Itálií. Šéf Zidane zařídil vedení, jenže v prodloužení vyfasoval červenou kartu za hlavičkový atentát na Materazziho.
V Kataru ztratili bitvu o trůn v megazápase s Argentinou. Mbappé nasázel hattrick, přesto ronil stříbrné slzy; Messiho parta zvládla další penaltový thriller. Teď se kolem francouzského kapitána ladí další ničivý orchestr. Olise, v Bayernu brilantní, se pohybuje ladně za Mbappém a končící Deschamps má téměř všude přepych, z něhož by jiní trenéři stavěli oltář.
Jakého hráče Francie sledovat na MS ve fotbale 2026?
Kylian Mbappé: Čtyři góly v Rusku 2018, osm v Kataru 2022 a nyní přidal další dva. Kloseho rekord (16) je na dostřel.
Ideální jedenáctka Francie na MS ve fotbale 2026
4-2-3-1
Maignan
Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez
Tchouaméni, Rabiot
Doué, Olise, Dembélé
Mbappé
Soupiska Francie na MS ve fotbale 2026
|Brankáři
|Brice Samba, 32 let
|Rennes
|4/0
|Mike Maignan, 30 let
|AC Milán
|38/0
|Robin Risser, 21 let
|Lens
|0/0
|Obránci
|Malo Gusto, 23 let
|Chelsea
|9/0
|Lucas Digne, 32 let
|Aston Villa
|56/0
|Dayot Upamecano, 27 let
|Bayern
|36/2
|Jules Koundé, 27 let
|Barcelona
|46/0
|Ibrahima Konaté, 27 let
|Liverpool
|27/0
|William Saliba, 25 let
|Arsenal
|31/0
|Theo Hernández, 28 let
|Al-Hilal
|42/2
|Lucas Hernández, 30 let
|Paris SG
|41/0
|Maxence Lacroix, 26 let
|Crystal Palace
|2/0
|Záložníci
|Manu Koné, 25 let
|AS Řím
|12/0
|Aurélien Tchouaméni, 26 let
|Real Madrid
|44/3
|N'Golo Kante, 35 let
|Fenerbahce
|67/2
|Adrien Rabiot, 31 let
|AC Milán
|57/7
|Warren Zaïre-Emery, 20 let
|Paris SG
|10/1
|Útočníci
|Ousmane Dembélé, 29 let
|Paris SG
|58/7
|Marcus Thuram, 28 let
|Inter Milán
|33/3
|Kylian Mbappé, 27 let
|Real Madrid
|96/56
|Michael Olise, 24 let
|Bayern
|15/4
|Bradley Barcola, 23 let
|Paris SG
|18/3
|Désiré Doué, 21 let
|Paris SG
|6/2
|Jean-Philippe Mateta, 28 let
|Crystal Palace
|3/2
|Rayan Cherki, 22 let
|Manchester City
|5/1
|Maghnes Akliouche, 24 let
|Monaco
|7/1
Skupina Francie na MS ve fotbale 2026
- Francie – Senegal 3:1
- Francie – Irák, pondělí 22. června, 23:00
- Norsko – Francie, pátek 26. června, 21:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Šance na postup ze skupiny IŠance dle pozice
Největší úspěchy Francie na mistrovství světa ve fotbale
2x zlato MS (1998, 2018), 2x stříbro (2006, 2022) a 2x bronz (1958, 1986), 2x zlato EURO (1984, 2000) a stříbro (2016), 2x zlato Pohár FIFA (2001, 2003), zlato OH (1984) a stříbro (1900), zlato Liga národů (2021) a bronz (2025)