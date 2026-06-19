Schicková o fandění bráchovi: Proč neletěla do USA?!
Taky hraje. Kristýna Schicková (31), o prsa starší sestra střelce Patrika (30), se živí jako DJ, takže pouští písničky. A kvůli bráchovi i televizi.
Kristýno, stíháte šampionát sledovat?
„Jasně, díváme se a fandíme!“
Jste hodně hlasitá fanynka?
„Jsem velmi zapálená fanynka. Mám k tomu spoustu vtipných i nevtipných komentářů, ale prožívám to intenzivně a vždycky si přeju, aby to kluci dotáhli co nejdál.“
Povězte nějaký váš komentář.
„Tak dělej, vole, vem si ten míč a běž na tu bránu!“ (smích)
Máte dres?
„Mám jich plno. Český, sparťanský, bohemácký, leverkusenský, lipský... celou kolekci. I moji kluci.“
Jste s bráchou v kontaktu?
„Teď má jiný starosti, takže momentálně ne, ale jinak jo.“
Proč nefandíte přímo v Americe?
„Protože právě teď mám největší pres, co se týká mojí nový dýdžejský kariéry. Je spousta akcí, tak toho chci využít, abych se prosadila a vydělala co nejvíc peněz.“