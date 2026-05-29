Vsaďte si na nedělní dostihy ve Velké Chuchli: Poslední příprava před derby!
Vrcholem nedělního programu v Chuchle Areně Praha je 74. Velká červnová
cena, v níž se představí ambiciózní tříletí adepti startu v Českém Derby.
Očekávaná je také 22. Conseq Cena Nory Jeane pro elitní mílařky.ae
Podle Blesku je favoritem hnědák Klermont s žokejem Martinem Laubem
v sedle, který ve Velké jarní ceně skončil na druhém místě. Největším soupeřem
by mu měl být bělouš Portal s Petrem Foretem, který zatím běhal pouze ve
Francii v kvalitních dostizích nezvítězivších.
První dostih z osmi odstartuje ve 14 hodin, areál závodiště bude otevřen již od
12 hodin. Program doplní ještě dva dostihy Pony ligy s CK Martin Tour a
mnoho dětských atrakcí. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají
vstup zdarma. Psi mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.
Pozor! Ve vlakové stanici Velká Chuchle ve směru z Prahy je možný výstup
pouze prvními dveřmi prvního vagónu soupravy.
Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 13.30 hodin
online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním.
Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů:
I. North Solution – Yasánek - Naughty Angel
II. Love Cross – Astorys Jimmy – San Carlos
III. Nerugia – Happy Morning – Windy Boy
IV. Holy Romanised – Mandalí - Panther
V. Louboutine – Miss Mai Tai – Arabela Bel
VI. Klermont – Portal – Daisy Dora
VII. A je to tu – Meia – Sweet Francisca
VIII. Shadow Shagaro – Wanna Go – Wopart