Horké chvilky reportéra Novy: Zpovídal Argentinky, nerozuměl ani slovo!
Pondělní zápas mezi Argentinou a Rakouskem přinesl jihoamerickým fanouškům ohromnou radost! Po dvou gólech Lionela Messiho se totiž mohli radovat z dalšího vítězství. Reportér Nova Action Vojtěch Tichava se pokoušel z některých argentinských fanoušků dostat komentář k zápasu, ale moc z toho nakonec neměl...
Úsměv a mávat, hoši! Podobnou taktiku zvolil reportér Vojtěch Tichava, když se s ním spojili účastníci pozápasového studia přímo z Dallasu. Napoprvé si před kameru vzal jednoho z fanoušků, který mluvil anglicky, což nebyl žádný problém, a dokonce si popovídali na téma Lionel Messi. „Pokoření dalšího rekordu? To je úžasné! Fakt, že sice nedal penaltu, ale ve stejném poločase vsítil branku, je šílený,“ radoval se argentinský fanoušek nad tím, že se Leo posunul do čela nejlepších střelců v historii MS.
Záhy si však Tichava odchytil jinou fanynku, které se nejprve zeptal, zda hovoří anglicky a jak si užila zápas. „Velmi!“ reagovala nadšeně. Pak se z trochu nepochopitelných důvodů reportér ženy zeptal, zda hovoří španělsky. Když mu to potvrdila, vytasil na ni otázku v Messiho rodné řeči. Během její rychlé odpovědi už ale jen chápavě pokyvoval a usmíval se.
„Musím říct, že španělsky se umím ptát, ale doslovný překlad vám nedám. Myslím si, že to znamenalo, že všechno je super a Messi překonal rekord,“ culil se záhy do kamery Vojtěch Tichava. „Tady vidíte, jak daleko se dá dostat, když zanedbáte Duolingo ve španělštině,“ poznamenali následně kolegové ve studiu pobaveně na jeho účet.