Přestupový trhák reprezentanta Šulce z Lyonu? Láká ho »Hollywood«!
Už účinkoval s kočkou Frantou v reklamě. Ale pro fotbalistu Pavla Šulce (25) se možná připravuje životní role!
Českého reprezentanta si totiž do scénáře napsali dva hollywoodští herci Ryan Reynolds (zazářil třeba jako komiksový hrdina Deadpool) a Rob McElhenney (oba 49), jenž je ve filmové branži známý jako Rob Mac.
Ne, Šulce nechtějí obsadit do žádného »bijáku«, ale hvězdy stříbrného plátna vlastní velšský klub AFC Wrexham – a dělají casting na zvučné posily s cílem postoupit z druhé anglické ligy do slavné Premier League.
Podle britského novináře Petea O’Rourkea by explzeňský ofenzivní záložník či útočník, který se po zranění vrátil do sestavy Lyonu při výhře 2:0 na hřišti Toulouse, mohl získat hlavní roli!
Rekordní balík
Majitelé hodlají vysypat pořádný balík peněz a trhnout přestupový rekord – dosud nejdražší byl brankář Patterson ze Sunderlandu v přepočtu za cirka 225 milionů korun českých. Jenže francouzský oddíl, který v cestě do Ligy mistrů odstavil Spartu, požaduje za »Šulcíka« až tři čtvrtě miliardy Kč!
„Zajímá nás přesně ten typ rozdílových hráčů, ale musíme počítat s tím, že se nám je snaží vyfouknout ostatní,“ řekl kouč Wrexhamu Parkinson po plichtě 1:1 s Watfordem. Co třeba Juventus? Bude mít tenhle příběh jako z Hollywoodu »happy end« čili šťastný konec?!
|Herci Reynolds a McElhenney koupili Wrexham v roce 2021 za v přepočtu 41 milionů Kč a teď si ho cení na skoro 10 miliard, byť dle expertů je však reálnější číslo 2 mld. Kč.