Českým kovbojům přiletěly na pomoc přítelkyně: Chceme taky rodeo!
Korejci setřásli ze hřbetu české kovboje dvěma góly za pouhých třináct minut. Proti jihoafrickým býkům by mělo být snazší se udržet v sedle celého šampionátu.
Už jen proto, že reprezentanty, kteří se byli o víkendu podívat na rodeu v ikonickém Stockyards, letí na jih USA podpořit jejich milé.
Pavel Šulc (25), Lukáš Červ (25) a David Douděra (28) měli své lásky už v Mexiku. Zřejmě to bylo málo! A tak letí na pomoc Dominika od kapitána Ladislava Krejčího (27) a Andrea gólmana Matěje Kováře (26), které vyrazily za oceán až teď. Zatím výletují v New Yorku, ale o jedinečnou zábavu nebudou chtít přijít...