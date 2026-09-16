Trapas rekordmanky při extrémním závodu: Pokálela se
Člověk nemusí být zrovna profesionální závodník, aby se dokázal vydat na samou hranu svých schopností. Závody Hyrox sice strmě nabírají na popularitě, představují ale mimořádně komplexní zkoušku pro každého soutěžícího. Naposledy to na vlastní kůži pocítila vítězka pekingské zastávky světové série, dvaadvacetiletá Joanna Wietrzyková. Během závodu se totiž pokálela.
Hyrox je ultimátní fitness závod. Na osmi stanovištích musí sportovci například uveslovat jeden kilometr, přenést závaží na vzdálenost 200 metrů či tlačit naložené saně. Mezi jednotlivými disciplínami navíc vždy uběhnou další kilometr. Australanka Joanna Wietrzyková je v tomto sportu světovou přebornicí a rekordmankou. Ani to ale neznamená, že se jí šílená nehoda obloukem vyhne.
Přímo během závodu v Pekingu ji v ten nejnevhodnější okamžik zastihl průjem. Na fotografiích ze soutěže je sportovkyně zachycena s potřísněnýma nohama i rukama. Na internetu se okamžitě zvedla vlna nepochopení, a to jak vůči organizátorům, tak k samotné Wietrzykové. „Jak je možné, že ji organizátoři nezastavili a nechali ji pokračovat v závodě?“ ptají se nevěřícně diskutující.
Sama atletka se po závodě vyfotila na nemocničním lůžku. „Jdi do toho, nebo jdi domů… Vítězství je vítězství,“ připsala k fotografii, kterou posléze raději smazala. Pořádající čínská pobočka soutěže vydala prohlášení, že všechny zasažené dráhy i vybavení byly důkladně vyčištěny a dezinfikovány. Část podlahy musela být dokonce zcela vyměněna. Důvodem intimních obtíží Wietrzykové měla být extrémní fyzická námaha.
Mnozí z účastníků stejného závodu se po incidentu dožadovali vrácení startovného. Byli rozezlení, že dotyčnou závodnici organizátoři nevyloučili a nechali ji ohrožovat zdraví ostatních. Jenže v pravidlech soutěže se dosud trestalo pouze plivání na zem, smrkání, odhazování odpadků na závodní ploše nebo znečišťování podlahy špatným používáním jídla a pití na občerstvovacích stanicích. O průjmu nepadlo nikde ani slovo.
To se ovšem po celosvětové bouři, kterou případ Wietrzykové v Pekingu způsobil, velmi rychle změnilo. Spoluzakladatel společnosti Hyrox Moritz Fürste vydal prohlášení, v němž oznámil okamžitou úpravu předpisů. „Od této chvíle platí nová pravidla a postupy, aby se zabránilo opakování podobných situací,“ napsal.