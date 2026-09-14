Navrátilová se klaní Siniakové: Překonej mě!

Autor: as
Martina povzbuzuje Kateřinu

Dvanáctý grandslamový triumf posunul Kateřinu Siniakovou (30) opět blíž k největším legendám tenisové čtyřhry. A klaní se jí i ikona Martina Navrátilová (69)!

Jejích 31 vavřínů ve čtyřhře na turnajích »velké čtyřky« je nedostižných, ovšem rekordních 237 týdnů na čele deblového žebříčku v ohrožení je. Siniaková totiž dnes vstoupí už do 200. týdne na špici!

„Když mě překoná, budu jí gratulovat jako první,“ prozradila Martina pro Tenisový svět. Triumf krajanky na US Open po boku domácí Townsendové prý čekala. „Nejsem překvapená, protože Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává,“ poklonila se krajance.

Naše Martina. Po vítězství nad Hanou Mandlíkovou zdraví Martina Navrátilová vřelé publikum. Lidé na tribunách ji otevřeně podporovali a dávali tak i najevo, co si myslí o komunistickém režimu. Premiér Lubomír Štrougal své místo raději předčasně opustil
Naše Martina. Po vítězství nad Hanou Mandlíkovou zdraví Martina Navrátilová vřelé publikum. Lidé na tribunách ji otevřeně podporovali a dávali tak i najevo, co si myslí o komunistickém režimu. Premiér Lubomír Štrougal své místo raději předčasně opustil

 

 

Témata:  blesksporttenisKateřina SiniakováUS OpenMartina Navrátilová


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