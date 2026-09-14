Navrátilová se klaní Siniakové: Překonej mě!
Dvanáctý grandslamový triumf posunul Kateřinu Siniakovou (30) opět blíž k největším legendám tenisové čtyřhry. A klaní se jí i ikona Martina Navrátilová (69)!
Jejích 31 vavřínů ve čtyřhře na turnajích »velké čtyřky« je nedostižných, ovšem rekordních 237 týdnů na čele deblového žebříčku v ohrožení je. Siniaková totiž dnes vstoupí už do 200. týdne na špici!
„Když mě překoná, budu jí gratulovat jako první,“ prozradila Martina pro Tenisový svět. Triumf krajanky na US Open po boku domácí Townsendové prý čekala. „Nejsem překvapená, protože Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává,“ poklonila se krajance.