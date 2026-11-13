Nosková s Muchovou na Turnaji mistryň: Trpí fobiemi!
První svůj na Turnaji mistryň postoupila do semifinále, druhá naopak dvakrát smolně rupla a končí. České tenisové hvězdy Linda Nosková (21) s Karolínou Muchovou (30) ovšem mají jedno společné: Bojí se příšerek!
Alespoň před startem závěrečné akce sezony to prozradily v dotazníku, který vyplňovaly pro hráčskou asociaci WTA. Když měly něco vepsat do kolonky »Co mě dokáže vyděsit?«, jen se oklepaly hrůzou. „Aligátoři!“ měla jasno Linda. „Pavouci!“ kontrovala Karolína.
Kousíček
Nebyly v tom ale samy, své fobie si v sobě nesou také jejich rivalky. Pavouci děsí i hvězdu Sabalenkovou, která na úvod turnaje přetlačila Muchovou 7:6, 7:5. „Škoda, oba sety byly hodně vyrovnané, bylo to opravdu o kousíček,“ smutnila poražená Češka. Skončila i její unikátní série. Muchová totiž v letošním roce ovládla všech deset dosavadních tie-breaků, zastavila ji až Běloruska. Kája pak bohužel po bitvě padla i s Ukrajinkou Svitolinovou a naděje na postup zhasly.
Pomstí ji Linda?
Právě jedna z přemožitelek Muchové teď v sobotním semifinále čeká Lindu Noskovou, která nevyužila proti Američance Jessice Pegulaové mečbol a závěrečné utkání v základní části prohrála 6:7, 6:4, 5:7. Přesto ale postoupila do semifinále z první příčky skupiny 1.