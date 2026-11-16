Tenisová modelka Nosková po výprasku na Turnaji mistryň: Mizím na ostrov!
Pohádková sezona happy endem neskončila, tenisová kometa Linda Nosková (21) opustila Turnaj mistryň po ledové sprše už v semifi nále. Čistit hlavu si teď bude na ostrově.
Fenomenální jízda ve stylu Kvitové se po 15 letech nekonala, Lindě vystavila drsnou stopku ukrajinská veteránka Svitolinová. „Prostě jsem se sama se sebou na kurtu nepotkala, ani hlavou jsem nebyla stoprocentní,“ přiznala pro Tenisový svět po výprasku 2:6, 1:6. Sen o fi nále se rozplynul.
„Na druhou stranu jsem ale ráda, že jsem rok ukončila ve víceméně dobrém stylu,“ upozornila na postup mezi nejlepší čtyřku, která jí vynesla odměnu 15 milionů korun.
Inspirace pro dívky
Během Turnaje mistryň vyslal její sponzor do světa sérii fotek, kde jí to náramně sekne! „Chci se pořád zlepšovat, být lepší tenistka i člověk. Doufám, že mladé dívky při pohledu na mě vidí, že nic není nemožné,“ povídala v rámci reklamní kampaně. Jistě, holka z nuzných poměrů se letos vyšplhala mezi elitu svého sportu, vyhrála Wimbledon, vydělává desítky milionů.
Středeční 22. narozeniny oslaví na vytoužené dovolené. Kde? „Bude to necelé dva týdny nejprve v Americe, pak odletím na jeden ostrov. Ale nechci dodávat detaily,“ usmála se. Potom čeká tradiční kondiční příprava v Tatrách a tréninkový kemp vůbec poprvé v zahraničí, na prosluněném Tenerife. „Chtěla jsem zkusit změnu, protože v Austrálii se pak první dny cítím trošku ztracená,“ prozradila Nosková.