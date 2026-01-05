Rittich nominaci prospí: Olympiáda je absolutní vrchol, Roy má Nagano pořád v hlavě
Chytá o svou budoucnost v NHL a práce mu jde pěkně od lapačky. Davida Ritticha znáte během posledních let jako stabilní dvojku, kdekoli působil. Věci se však dávají do pohybu. Absence Ilji Sorokina poskytla českému brankáři Islanders obrovský prostor, který 33letý jihlavský rodák bravurně využívá a dává všem najevo, že může obstarat mnohem výraznější roli. A co olympiáda?
V úterý se národ dozví vyvolené pro Hry v Miláně. Kdyby sázkové kanceláře vypisovaly kurzy na trojici brankářů, Davida Ritticha mezi favority nenajdete. V reprezentačním dresu se naposledy ukázal na MS před osmi roky, později se musel omluvit. Kdyby však rozhodovala čistě sportovní forma bez dalších okolností, účast v italském triu by si zasloužil. V noci ze soboty na včerejšek vychytal Toronto (4:3p) a je tak blíž vyhrané sázce s kustodem Islanders, v níž jde o nevšední tetování.
Porazit Maple Leafs vždycky potěší, jak se vám večer usínalo a v neděli ráno vstávalo?
„Takový skalp je určitě příjemný. Tím, kolik toho za poslední dobu máme odehráno a já odchytáno, usínalo se mi jednoduše. Doma jsem hned odpadl. Program je náročný, v osmi dnech jsme zvládli pět zápasů, k tomu úmorné cestování. Bylo toho až nad hlavu.“
Ale pořád lepší být v permanentním zápřahu a mít důvěru trenéra, než jít do akce jednou za týden nebo za deset dní.
„Samozřejmě, stoprocentně. Víte, že jdete chytat, ať se děje, co se děje. Hned se cítíte líp. Spíš, kdyby ta porce byla víc rozprostřená, třeba pět zápasů v deseti dnech a bez šíleného cestování. K té zápasové porci jsem se musel postavit čelem a myslím, že to z mojí strany nebylo vůbec špatný.“
Souhlasím. Kdy se vrátí Ilja Sorokin, aby se vám trochu ulevilo v práci?
„Bude se nejspíš vracet už další utkání, ale záleží na něm, jak se bude cítit na tréninku.“
Kolem Vánoc jste měl režim tří duelů ve čtyřech dnech, všechny jste zvládl výborně, pak ovšem přišel debakl 2:7 s Utahem, v němž jste nedochytal. Nakumulovala se únava?
„Všem nám došlo. Po Vánocích jsme hráli 27., 28. a 30. Při návratu z Chicaga nás nevzalo letiště, domů jsme přijeli druhý den v sedm ráno. Předzápasový den proti Utahu byl úplně rozsekanej. Bohužel se to na nás projevilo. Naštěstí jsme se z toho oklepali a proti Torontu urvali oba body.“
V sobotní bitvě Auston Matthews vygumoval Sundinův střelecký rekord Maple Leafs, nyní je na cifře 421 gólů. V tu chvíli ale překonaný brankář asi nepřijede s gratulací, že?
„No, stal jsem se součástí historie, ale body jsou naše! Vyhráli jsme, to je nejdůležitější. Mrzí mě góly, protože ani k jednomu nemuselo dojít. Všechny tři jsme jim darovali, dvakrát jsme ztratili puk na naší modré. Dřív jsme takové chyby nedělali, možná je to tím náročným programem. Nedá se nic dělat, rozpis je daný a my s tím musíme bojovat, i když sil není tolik.“