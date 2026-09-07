MS hokej 2027: program, skupiny, vstupenky, Češi začnou s Norskem, kdy je derby?
- Mistrovství světa v hokeji vypukne 13. května 2027. Finálový souboj o zlato odehrají týmy 30. května od 20:20.
- Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou.
- Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou, s níž uzavře základní část 25. května.
Program – Skupiny – Formát MS
Vstupenky – Maskot
Stadiony – Výsledky 2026 – Historie
Kdy se hraje MS v hokeji 2027?
Mistrovství světa v ledním hokeji 2027 odstartuje 13. května ve 20:20 zápasem Švýcarska proti Německu. Češi vstoupí do turnaje o den později duel s Norskem. Šampionát vyvrcholí finálovým utkáním 30. května 2027 od 20:20 v aréně Düsseldorf Dome.
Kde se hraje MS v hokeji 2027?
Turnaj se uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu. Zahajovací utkání mezi domácím Německem a obhájcem stříbra Švýcarskem bude 13. května hostit stadion fotbalistů Schalke 04 v Gelsenkirchenu. V aréně se hrál úvodní zápas světového šampionátu už v roce 2010, kdy Němci před rekordní návštěvou 77.803 diváků porazili hokejisty USA 2:1 v prodloužení.
„Dát dohromady harmonogram mistrovství světa je jako skládat puzzle ze stovek dílků, kdy každý musí pasovat. Pokud se jeden zápas přesune, často se musí přesunout i několik dalších. Musí se sladit různé požadavky. Nyní je hotovo, což znamená, že konečně můžeme fanouškům představit, kdy a kde si mohou užít ty nejzajímavější momenty,“ řekl výkonný ředitel organizačního výboru mistrovství světa Claus Gröbner.
Rozpis českých zápasů na MS v hokeji 2027
- Pátek 14. května: 16:20 Česko - Norsko.
- Sobota 15. května: 16:20 Kazachstán - Česko.
- Pondělí 17. května: 20:20 USA - Česko.
- Středa 19. května: 20:20 Česko - Maďarsko.
- Sobota 22. května: 16:20 Dánsko - Česko.
- Pondělí 24. května: 20:20 Česko - Slovensko.
- Úterý 25. května: 20:20 Česko - Kanada.
Kompletní program MS v hokeji 2027
Skupina A (Mannheim)
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Švýcarsko – Německo
|Ukrajina – Švédsko
|Finsko – Lotyšsko
|Švýcarsko – Slovinsko
|Rakousko – Německo
|Švédsko – Lotyšsko
|Švýcarsko – Finsko
|Německo – Ukrajina
|Slovinsko – Švédsko
|Rakousko – Finsko
|Ukrajina – Rakousko
|Lotyšsko – Švýcarsko
|Německo – Finsko
|Slovinsko – Ukrajina
|Švédsko – Rakousko
|Německo – Slovinsko
|Lotyšsko – Ukrajina
|Švédsko – Švýcarsko
|Rakousko – Slovinsko
|Lotyšsko – Německo
|Finsko – Ukrajina
|Švýcarsko – Rakousko
|Finsko – Švédsko
|Slovinsko – Lotyšsko
|Ukrajina – Švýcarsko
|Finsko – Slovinsko
|Lotyšsko – Rakousko
|Německo – Švédsko
Skupina B (Düsseldorf)
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|ČESKO – Norsko
|Kanada – USA
|Slovensko – Dánsko
|Kazachstán – ČESKO
|Maďarsko – Kanada
|Slovensko – Kazachstán
|Maďarsko – Dánsko
|Norsko – USA
|Kanada – Norsko
|USA – ČESKO
|Kazachstán – Dánsko
|Slovensko – Maďarsko
|USA – Kazachstán
|ČESKO– Maďarsko
|Kanada – Slovensko
|Dánsko – Norsko
|Kanada – Kazachstán
|USA – Maďarsko
|Norsko – Kazachstán
|Dánsko – ČESKO
|Slovensko – USA
|Maďarsko – Norsko
|Dánsko – Kanada
|Kazachstán – Maďarsko
|ČESKO – Slovensko
|USA – Dánsko
|Norsko – Slovensko
|ČESKO– Kanada
Skupiny na MS v hokeji 2027
- Skupina A: Švýcarsko, Německo, Ukrajina, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rakousko
- Skupina B: ČESKO, Norsko, Kanada, USA, Slovensko, Dánsko, Kazachstán, Maďarsko
Herní systém a formát turnaje MS v hokeji 2027
Šampionátu se účastní 16 týmů rozdělených do dvou skupin, v nichž se utká každý s každým. Za výhru v základní hrací době si vítěz připíše tři body. Pokud se rozhodne až v prodloužení nebo po samostatných nájezdech, bere vítězný celek body dva a poražený jeden.
Jestliže utkání neskončí po třech třetinách vítězstvím jednoho z týmů, následuje prodloužení systémem „náhlé smrti“, kdy oba soupeři hrají proti sobě tři na tři. Pokud v něm branka nepadne, přicházejí na řadu nájezdy. V základních skupinách trvá prodloužení 5 minut, v play-off se pak hraje 10 minut.
Čtveřice nejlepších z obou tabulek postupuje do čtvrtfinále, kde na ně čeká vyřazovací systém „křížovým pravidlem“ (1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A). V play off rozhoduje o postupu vždy jediný duel.
Při rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:
- Body ze vzájemných zápasů.
- Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
- Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech.
- Postavení v žebříčku IIHF před začátkem turnaje.
Vstupenky na MS v hokeji 2027
Pořadatelé zároveň spustili prodej denních balíčků vstupenek. „Vzhledem k velké poptávce během předprodeje zahajovacího zápasu očekáváme velký zájem i celkově,“ uvedl Gröbner. Lístky na jednotlivá utkání půjdou do prodeje v únoru. Vstupné najdete ZDE>>>
Kde sledovat zápasy MS v hokeji 2027 živě?
Všechna utkání českého národního týmu nabídne tradičně stanice ČT sport. Zápasy našich hokejistů můžete sledovat i online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.
Maskot MS v hokeji 2027
Oficiální tváří turnaje je jezevčík Teckl, kterého pořadatelé představili na konci srpna. Popisují ho jako sympatického, zvědavého, sebevědomého a zdravě drzého parťáka. Jeho jméno vychází z výrazu Teckel, což je v německé lovecké mluvě označení pro jezevčíka.
Stadiony na MS v hokeji 2027
Světový šampionát v Německu se odehraje ve dvou hokejových stáncích. Mannheimská SAP Arena pojme 11 500 diváků. Düsseldorf DOME, kde proběhne i finálové klání, přivítá až 11 300 fanoušků.
Výsledky MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas
|Čtvrtfinále: Finsko - ČESKO 4:1
|Čtvrtfinále: Kanada - USA 4:0
|Čtvrtfinále: Švýcarsko - Švédsko 3:1
|Čtvrtfinále: Norsko - Lotyšsko 2:0
|Semifinále: Švýcarsko - Norsko 6:0
|Semifinále: Kanada - Finsko 2:4
|O 3. místo: Kanada - Norsko 2:3p
|Finále: Švýcarsko - Finsko 0:1p
Historie a medailisté mistrovství světa v hokeji
První světový šampionát se odehrál v roce 1920 a ovládla ho Kanada, zatímco Československo vybojovalo bronzové medaile. Po druhé světové válce se dočkali prvního triumfu také Čechoslováci, kteří ovládli domácí mistrovství v Praze roku 1947 a úspěch zopakovali i o dva roky později. Nejdominantnějším národním týmem byli však nadále Kanaďané, kteří vládli de facto do 60. let minulého století.
Mezi lety 1963 a 1990 však přišla éra sovětské sborné, kterou o zlato připravilo pouze čtyřikrát Československo a jednou Švédsko. Od devadesátých let se vítězové pravidelně střídají. Jediným týmem v novodobé historii, který dokázal triumfovat třikrát v řadě a zkompletovat zlatý hattrick (1999–2001), je Česká republika.
Medailisté od roku 2000
|Ročník a dějiště
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2026 Curych a Freiburg
|Finsko
|Švýcarsko
|Norsko
|2025 Stockholm a Herning
|USA
|Švýcarsko
|Švédsko
|2024 Praha a Ostrava
|ČESKO
|Švýcarsko
|Švédsko
|2023 Tampere a Riga
|Kanada
|Německo
|Lotyšsko
|2022 Tampere a Helsinky
|Finsko
|Kanada
|ČESKO
|2021 Riga
|Kanada
|Finsko
|USA
|V roce 2020 se šampionát kvůli pandemii COVID-19 nekonal.
|2019 Bratislava a Košice
|Finsko
|Kanada
|Rusko
|2018 Kodaň a Herning
|Švédsko
|Švýcarsko
|USA
|2017 Kolín nad Rýnem a Paříž
|Švédsko
|Kanada
|Rusko
|2016 Moskva a Petrohrad
|Kanada
|Finsko
|Rusko
|2015 Praha a Ostrava
|Kanada
|Rusko
|USA
|2014 Minsk
|Rusko
|Finsko
|Švédsko
|2013 Stockholm a Helsinky
|Švédsko
|Švýcarsko
|USA
|2012 Helsinky a Stockholm
|Rusko
|Slovensko
|ČESKO
|2011 Bratislava a Košice
|Finsko
|Švédsko
|ČESKO
|2010 Kolín n. Rýnem, Mannheim a Gelsenkirchen
|ČESKO
|Rusko
|Švédsko
|2009 Bern a Kloten
|Rusko
|Kanada
|Švédsko
|2008 Halifax a Quebec
|Rusko
|Kanada
|Finsko
|2007 Moskva a Mytišči
|Kanada
|Finsko
|Rusko
|2006 Riga
|Švédsko
|ČESKO
|Finsko
|2005 Vídeň a Innsbruck
|ČESKO
|Kanada
|Rusko
|2004 Praha a Ostrava
|Kanada
|Švédsko
|USA
|2003 Helsinky, Tampere a Turku
|Kanada
|Švédsko
|Slovensko
|2002 Göteborg, Karlstad, Jönköping
|Slovensko
|Rusko
|Švédsko
|2001 Kolín n. Rýnem, Hannover, Norimberk
|ČESKO
|Finsko
|Švédsko
|2000 Petrohrad
|ČESKO
|Slovensko
|Finsko