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MS hokej 2027: program, skupiny, vstupenky, Češi začnou s Norskem, kdy je derby?

Český tým slaví branku Lukáše Sedláka
Český tým slaví branku Lukáše SedlákaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Vojtěch Čihař s Petrem Tomkem, útočníkem karlovarské Energie
Vojtěch Čihař během přípravy reprezentační dvacítky v Chomutově
Vojtěch Čihař poslouchá rady svého otce Vojtěcha
Trenér Pavel Gross
Trenér Pavel Gross
Hlavní trenér české reprezentace Zdeněk Moták
Trenér národního týmu Pavel Gross během reprezentačního tréninku
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Otakar Plzák, ČTK, iSport.cz
MS v hokeji
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  • Mistrovství světa v hokeji vypukne 13. května 2027. Finálový souboj o zlato odehrají týmy 30. května od 20:20.
  • Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo senzačně bronzové medaile po vítězství nad Kanadou.
  • Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou, s níž uzavře základní část 25. května.

ProgramSkupiny Formát MS
VstupenkyMaskot
StadionyVýsledky 2026Historie

Kdy se hraje MS v hokeji 2027?

Mistrovství světa v ledním hokeji 2027 odstartuje 13. května ve 20:20 zápasem Švýcarska proti Německu. Češi vstoupí do turnaje o den později duel s Norskem. Šampionát vyvrcholí finálovým utkáním 30. května 2027 od 20:20 v aréně Düsseldorf Dome.

Kde se hraje MS v hokeji 2027?

Turnaj se uskuteční v Düsseldorfu a Mannheimu. Zahajovací utkání mezi domácím Německem a obhájcem stříbra Švýcarskem bude 13. května hostit stadion fotbalistů Schalke 04 v Gelsenkirchenu. V aréně se hrál úvodní zápas světového šampionátu už v roce 2010, kdy Němci před rekordní návštěvou 77.803 diváků porazili hokejisty USA 2:1 v prodloužení.

„Dát dohromady harmonogram mistrovství světa je jako skládat puzzle ze stovek dílků, kdy každý musí pasovat. Pokud se jeden zápas přesune, často se musí přesunout i několik dalších. Musí se sladit různé požadavky. Nyní je hotovo, což znamená, že konečně můžeme fanouškům představit, kdy a kde si mohou užít ty nejzajímavější momenty,“ řekl výkonný ředitel organizačního výboru mistrovství světa Claus Gröbner.

Rozpis českých zápasů na MS v hokeji 2027

  • Pátek 14. května: 16:20 Česko - Norsko.
  • Sobota 15. května: 16:20 Kazachstán - Česko.
  • Pondělí 17. května: 20:20 USA - Česko.
  • Středa 19. května: 20:20 Česko - Maďarsko.
  • Sobota 22. května: 16:20 Dánsko - Česko.
  • Pondělí 24. května: 20:20 Česko - Slovensko.
  • Úterý 25. května: 20:20 Česko - Kanada.

Kompletní program MS v hokeji 2027

Skupina A (Mannheim)

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Švýcarsko – Německo
Ukrajina – Švédsko
Finsko – Lotyšsko
Švýcarsko – Slovinsko
Rakousko – Německo
Švédsko – Lotyšsko
Švýcarsko – Finsko
Německo – Ukrajina
Slovinsko – Švédsko
Rakousko – Finsko
Ukrajina – Rakousko
Lotyšsko – Švýcarsko
Německo – Finsko
Slovinsko – Ukrajina
Švédsko – Rakousko
Německo – Slovinsko
Lotyšsko – Ukrajina
Švédsko – Švýcarsko
Rakousko – Slovinsko
Lotyšsko – Německo
Finsko – Ukrajina
Švýcarsko – Rakousko
Finsko – Švédsko
Slovinsko – Lotyšsko
Ukrajina – Švýcarsko
Finsko – Slovinsko
Lotyšsko – Rakousko
Německo – Švédsko

Skupina B (Düsseldorf)

Datum a časZápas / ONLINE přenos
ČESKO – Norsko
Kanada – USA
Slovensko – Dánsko
Kazachstán – ČESKO
Maďarsko – Kanada
Slovensko – Kazachstán
Maďarsko – Dánsko
Norsko – USA
Kanada – Norsko
USA – ČESKO
Kazachstán – Dánsko
Slovensko – Maďarsko
USA – Kazachstán
ČESKO– Maďarsko
Kanada – Slovensko
Dánsko – Norsko
Kanada – Kazachstán
USA – Maďarsko
Norsko – Kazachstán
Dánsko – ČESKO
Slovensko – USA
Maďarsko – Norsko
Dánsko – Kanada
Kazachstán – Maďarsko
ČESKO – Slovensko
USA – Dánsko
Norsko – Slovensko
ČESKO– Kanada

Skupiny na MS v hokeji 2027

  • Skupina A: Švýcarsko, Německo, Ukrajina, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rakousko
  • Skupina B: ČESKO, Norsko, Kanada, USA, Slovensko, Dánsko, Kazachstán, Maďarsko

Herní systém a formát turnaje MS v hokeji 2027

Šampionátu se účastní 16 týmů rozdělených do dvou skupin, v nichž se utká každý s každým. Za výhru v základní hrací době si vítěz připíše tři body. Pokud se rozhodne až v prodloužení nebo po samostatných nájezdech, bere vítězný celek body dva a poražený jeden.

Jestliže utkání neskončí po třech třetinách vítězstvím jednoho z týmů, následuje prodloužení systémem „náhlé smrti“, kdy oba soupeři hrají proti sobě tři na tři. Pokud v něm branka nepadne, přicházejí na řadu nájezdy. V základních skupinách trvá prodloužení 5 minut, v play-off se pak hraje 10 minut.

Čtveřice nejlepších z obou tabulek postupuje do čtvrtfinále, kde na ně čeká vyřazovací systém „křížovým pravidlem“ (1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A). V play off rozhoduje o postupu vždy jediný duel.

Při rovnosti bodů rozhodují tato kritéria:

  • Body ze vzájemných zápasů.
  • Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  • Vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných zápasech.
  • Postavení v žebříčku IIHF před začátkem turnaje.

Vstupenky na MS v hokeji 2027

Pořadatelé zároveň spustili prodej denních balíčků vstupenek. „Vzhledem k velké poptávce během předprodeje zahajovacího zápasu očekáváme velký zájem i celkově,“ uvedl Gröbner. Lístky na jednotlivá utkání půjdou do prodeje v únoru. Vstupné najdete ZDE>>>

Kde sledovat zápasy MS v hokeji 2027 živě?

Všechna utkání českého národního týmu nabídne tradičně stanice ČT sport. Zápasy našich hokejistů můžete sledovat i online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

Maskot MS v hokeji 2027

Oficiální tváří turnaje je jezevčík Teckl, kterého pořadatelé představili na konci srpna. Popisují ho jako sympatického, zvědavého, sebevědomého a zdravě drzého parťáka. Jeho jméno vychází z výrazu Teckel, což je v německé lovecké mluvě označení pro jezevčíka.

Stadiony na MS v hokeji 2027

Světový šampionát v Německu se odehraje ve dvou hokejových stáncích. Mannheimská SAP Arena pojme 11 500 diváků. Düsseldorf DOME, kde proběhne i finálové klání, přivítá až 11 300 fanoušků.

Výsledky MS v hokeji 2026

Datum a časZápas
Čtvrtfinále: Finsko - ČESKO 4:1
Čtvrtfinále: Kanada - USA 4:0
Čtvrtfinále: Švýcarsko - Švédsko 3:1
Čtvrtfinále: Norsko - Lotyšsko 2:0
Semifinále: Švýcarsko - Norsko 6:0
Semifinále: Kanada - Finsko 2:4
O 3. místo: Kanada - Norsko 2:3p
Finále: Švýcarsko - Finsko 0:1p

Historie a medailisté mistrovství světa v hokeji

První světový šampionát se odehrál v roce 1920 a ovládla ho Kanada, zatímco Československo vybojovalo bronzové medaile. Po druhé světové válce se dočkali prvního triumfu také Čechoslováci, kteří ovládli domácí mistrovství v Praze roku 1947 a úspěch zopakovali i o dva roky později. Nejdominantnějším národním týmem byli však nadále Kanaďané, kteří vládli de facto do 60. let minulého století.

Mezi lety 1963 a 1990 však přišla éra sovětské sborné, kterou o zlato připravilo pouze čtyřikrát Československo a jednou Švédsko. Od devadesátých let se vítězové pravidelně střídají. Jediným týmem v novodobé historii, který dokázal triumfovat třikrát v řadě a zkompletovat zlatý hattrick (1999–2001), je Česká republika.

Medailisté od roku 2000

Ročník a dějiště1. místo2. místo3. místo
2026 Curych a FreiburgFinskoŠvýcarskoNorsko
2025 Stockholm a HerningUSAŠvýcarskoŠvédsko
2024 Praha a OstravaČESKOŠvýcarskoŠvédsko
2023 Tampere a RigaKanadaNěmeckoLotyšsko
2022 Tampere a HelsinkyFinskoKanadaČESKO
2021 RigaKanadaFinskoUSA
V roce 2020 se šampionát kvůli pandemii COVID-19 nekonal.
2019 Bratislava a KošiceFinskoKanadaRusko
2018 Kodaň a HerningŠvédskoŠvýcarskoUSA
2017 Kolín nad Rýnem a PařížŠvédskoKanadaRusko
2016 Moskva a PetrohradKanadaFinskoRusko
2015 Praha a OstravaKanadaRuskoUSA
2014 MinskRuskoFinskoŠvédsko
2013 Stockholm a HelsinkyŠvédskoŠvýcarskoUSA
2012 Helsinky a StockholmRuskoSlovenskoČESKO
2011 Bratislava a KošiceFinskoŠvédskoČESKO
2010 Kolín n. Rýnem, Mannheim a GelsenkirchenČESKORuskoŠvédsko
2009 Bern a KlotenRuskoKanadaŠvédsko
2008 Halifax a QuebecRuskoKanadaFinsko
2007 Moskva a MytiščiKanadaFinskoRusko
2006 RigaŠvédskoČESKOFinsko
2005 Vídeň a InnsbruckČESKOKanadaRusko
2004 Praha a OstravaKanadaŠvédskoUSA
2003 Helsinky, Tampere a TurkuKanadaŠvédskoSlovensko
2002 Göteborg, Karlstad, JönköpingSlovenskoRuskoŠvédsko
2001 Kolín n. Rýnem, Hannover, NorimberkČESKOFinskoŠvédsko
2000 PetrohradČESKOSlovenskoFinsko

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