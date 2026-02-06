Stěhování hvězdy NHL, která přitáhla slávu i kontroverzi. Rovnou dostala ranec peněz
Soupisky zamrzly. NHL nechce, aby její hokejisté migrovali v průběhu olympijské přestávky, kdy budou největší esa jednotlivých států myšlenkami i osobní přítomností v Miláně. Pohyb na hráčském trhu se ve čtvrtek zastavil, ale ještě předtím upekli zástupci Los Angeles a NY Rangers významný přestup. Z východu na západ se přesunul útočník Artěmij Panarin, nově hlavní tvář Kings. Za obří transakcí stojí řada atraktivních mikropříběhů, které hlavní vyprávění obohacují.
Že se Panarin s velkou pravděpodobností bude stěhovat, Rangers avizovali už v polovině ledna, kdy vyhlásili snahu o opravu rozpolcené soupisky. Součástí tohoto procesu měl být i obchod dosluhující opory, jíž právě dobíhá sedmiletý kontrakt na 11,6 milionu dolarů, přičemž o další Newyorčané nestáli. Hráči teď doplatí už jen polovinu platu.
V posledních třech utkáních před transferem Panarin za Blueshirts ani nenastupoval. Organizace se totiž snažila o maximální možnou ochranu svého drahokamu a nejcennějšího artiklu, jakým disponovala. Skryla ho před světem.
Den D nastal v noci na středu, kdy nejprve zámořští insideři a poté i samotná NHL oznámili dohodu Rangers s Kings. Obě strany tlačil čas právě před zamražením sestav, a ruka v rukávu skončila v nejzazší možné chvíli. Důležitý faktor také z pohledu nového chlebodárce. Panarin dostane prostor, aby se v druhém nejlidnatějším městě Spojených států aklimatizoval během olympiády. Na té pochopitelně coby Rus nesmí startovat.
„Je to asi nejideálnější načasování. Přestávka bude pěkně dlouhá, což mi dává dostatek času, abych si na nový tým zvyknul. Myslím, že nejsem typem hráče, který by přemýšlel nad penězi. Možná to vypadá směšně, ale pro mě opravdu nebyly tak důležité,“ řekl Panarin, jakmile dostal na cestu dvouletý kontrakt s průměrným platem 11 milionů dolarů (zhruba 226,2 milionu korun).
Do Los Angeles původně nechtěl
Obchod, který se na první pohled zdá zalitý sluncem, ovšem rozhodně hladce neprobíhal. A nejde jen o časový tlak. Panarin měl v současné smlouvě zanesenou klauzuli o nevyměnitelnosti. Aby ho Rangers vůbec mohli poslat dál, potřebovali schválení 34letého útočníka. Proslýchalo se, že preferovanou destinací hráče nebylo LA, ale Florida. Jenže Panthers nedisponovali dostatkem prostředků pod platovým stropem, a tak si nákup zkrátka nemohli dovolit.
Do velké hry se postupně měli vrhnout