Peníze za draft do NHL končí v cizině! Česku utíkají miliony, jenže hráči mají jasno
Česko slaví úspěch, na letošním draftu do NHL sečetlo třináct zástupců. To je o dva víc než vloni. Vítaný benefit má ovšem vedlejší účinek. Deset z těchto krajanů vstoupilo do elitní společnosti ze zahraničních soutěží. Svaz tím přichází o finanční prostředky, jak na nedávné hodnotící konferenci připomněl jeho viceprezident Petr Bříza. Jenže zatímco Alois Hadamczik a spol. bojují proti léta trvající tendenci odcházejících talentů, hráči se vesměs shodují: Zkušenost k nezaplacení. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Je to rébus, který se v tuzemském prostředí neustále omílá. Jak zabránit nejnadanějším hráčům v cestě do zahraničí? Svaz se snaží o kroky, aby místní prostředí bylo zámořským juniorkám aspoň o trochu víc konkurenceschopné, a kluby v dospělé extralize nabízely nadějím šance. Praxe bývá často odlišná.
Řešením je pak nejčastěji úprk mladých za oceán nebo do Skandinávie. „Tím přicházíme o finance. Švédové obdrží za balík hráčů v NHL včetně bonusů zhruba 9 milionů dolarů (191,7 milionu korun), my jsme na 1,6 milionu (34 milionů korun). Je výzva udržet mladé české hráče, aby neodcházeli. Většinou máme velký odchod po Hlinkovi, kdy zhruba 13 hráčů zmizí,“ vypočítal v červnu Bříza.
Rozdíl dělá pochopitelně i samotný počet vybraných hokejistů do NHL. Za svazem zkoumané období let 2024 a 2025 měli Seveřané 52 draftovaných hráčů, tedy více než dvojnásobek oproti Čechům. Nicméně nástup ze zahraniční soutěže je pro tuzemské prostředí skutečně vážné téma.