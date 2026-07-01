Ideální kandidát reprezentace? Hledejte typ Priskeho. Tady je šest argumentů
KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Pavel Nedvěd a členové vedení asociace znovu koukají za hranice. Po krachu s Miroslavem Koubkem nastala doba, aby na českou střídačku vstoupil člověk s cizí občankou. Vybrat správně mimo tuzemský rybníček není jednoduché, zásadní roli hrají i finance. Při debatách a přemýšlení o ideálním kandidátovi se aktuální požadavky typologicky protínají na Letné. Pavel Nedvěd a zodpovědní lidé ze Strahova by měli za hranicemi hledat někoho takového, jako je Brian Priske.
Když se člověk zamyslí nad požadavky ohledně nového kouče národního týmu, pro angažování podobného trenéra, jakým je Brian Priske ve Spartě, existují pádné argumenty. Nabízím šest z nich.
Česká reprezentace potřebuje zahraniční jméno – Brian Priske, odborník z Dánska. Během tří sezon ve Spartě doručil na Letnou dva tituly, v klubu získal výsadní postavení.
Český fotbal potřebuje změnu myšlení – Brian Priske nastartoval Spartu – nejen na hřišti, ale celkovou změnou filozofie. Přes slabší minulou sezonu trvá na daném rukopisu – soupeře přehrát, nikoliv přesoubojovat. Opakovaně hovoří o tom, že chce uspět jinak, než Jindřich Trpišovský v suverénní Slavii.