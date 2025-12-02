Zajímavosti kvalifikace MS: maličký Japonec nebo megatalent ve skupině Čechů
Kvalifikace MS pro české basketbalisty začala parádně. Dvě výhry a líbivá hra, to muselo fanoušky bavit. Pojďme se ohlédnout za zajímavými celosvětovými primáty podzimního reprezentačního okénka. Kdo byl nejmenší hráč, který do kvalifikace vůbec zasáhl? A kdo naopak věkem basketbalový děda svých spoluhráčů?
Nejvyšší hráč
Romaro Gill (Jamajka, 220 centimetrů)
Basketbal na Jamajce není zase tolik populární jako atletika nebo fotbal, přesto Jamajčané vstoupili do kvalifikace MS až nečekaně dobře. Přehráli totiž ve dvou zápasech Portoriko, což je mnohem zaběhlejší basketbalová země.
Čahoun Romaro Gill jako jediný na světě v rámci podzimního okna MS překonal hranici 220 centimetrů. Jednatřicetiletý pivot na klubové úrovni působí ve druhé španělské lize v Ourense.
Nejmenší hráč
Juki Togaši (Japonsko, 167 centimetrů)
Japonci patří v Asii k tomu nejlepšímu pod bezednými koši, ale primát nejmenšího hráče je asi očekávaný. Dokonce i druhý nejmenší hráč této části kvalifikace MS je Japonec. Takumi Saito má pro změnu 172 centimetrů. Pro malé basketbalisty evidentně není místo v Evropě. Ve výčtu top 10 „trpaslíků“ bychom našli jen zástupce asijských a amerických států.
Jak to tak bývá, Togaši nedostatek centimetrů kompenzuje velkou rychlostí a dalekonosnou střelbou. Ne nadarmo se stal MVP japonské ligy 2019 a v letech 2017 až 2023 se vždy dostal do nejlepší pětky tamní nejvyšší soutěže. Klub Čiba Jets, kterému je věrný od roku 2015, v něm má poklad, ačkoliv v 32 letech už se blíží zenit jeho výkonnosti.
Nejstarší hráč
Juan Tello (Kolumbie, narozen 11. května 1985 – 40 let)
Čtyřicátníků v této kvalifikaci naskočilo několik, ale Tello je ten nejdříve narozený. Kolumbii reprezentuje mnoho let a na tamního basketbalistu má zajímavý životopis. Vyzkoušel si ligu v Litvě, Turecku nebo Francii. Poslední dobou už ale hraje doma v jižní Americe. V roce 2015 se stal dokonce nečekaným mistrem Turecka s celkem Pinar Karsiyaka.
A na stará kolena se mu daří i v národním týmu. Kolumbie těsně porazila Venezuelu a Tello byl se 16 body druhým nejlepším střelcem svého týmu.
Nejmladší hráč
Stefan Joksimovič (Slovinsko, narozen 16. listopadu 2008 – 17 let)
Talent, který na klubové úrovni čeká na větší šanci v euroligové Baskonii je součástí české skupiny coby Slovinec. V zápasech proti Estonsku a Švédsku si navíc užil reprezentačního dresu dosyta. Proti Estoncům hrál skoro 22 minut a nasázel 9 bodů. Přitom to byl jeho debut v seniorské reprezentaci.
Ne nadarmo jej mnozí považují za jeden z největších evropských talentů současnosti. Ve Slovinsku se říká, že je to největší talent od dob Luky Dončiče. Legenda z Los Angeles Lakers za reprezentaci debutovala v 16 letech, takže Joksimovič má trochu skluz, ale rovnat se s Dončičem mohou jen top světoví mladíci. Bude zajímavé sledovat, kam bude jeho kariéra směřovat a jestli dostane šanci v roce 2026 v dalších kvalifikačních bojích proti Česku.