Hraj jako táta! Věta, která bolela... Ježdík a Welsch o dětech, talentu i LeBronovi
V čem je LeBron James jiný než 99,9% basketbalistů? Jak to, že Luka Dončič často přihrává spoluhráčům, které má na palubovce za svými zády? Jak se ve sportu rodí talent a čím mohou sportující děti naopak otrávit trenéři nebo i rodiče? A jak může jedna věta zranit duši dítěte natolik, že dočista ztratí radost ze hry? V dalším díle podcastu Branky děti rodiče nejen o tom mluvily dvě basketbalové legendy - Michal Ježdík a Jiří Welsch.
Oba patří mezi nejdůležitější muže českého basketbalu. Michal Ježdík pomáhá už roky nastavovat jeho sportovní koncepci, Jiří Welsch je manažerem mužské reprezentace. Před 28 lety to ale bylo jinak…
„Tehdy jsem byl hrající trenér Sparty a Jirka mým talentovaným svěřencem,“ říká v úvodu Ježdík. „Michal byl tehdy hodně emotivní ale i inovativní trenér. A jestli si to dobře pamatuji, nakonec právě kvůli mně hráčskou kariéru ukončil, abych jako mladý hráč dostal víc prostoru při hře,“ doplňuje ho Welsch, jeden z pětice českých basketbalistů, který to v kariéře dotáhl až do slavné NBA.
V ní Welsch prožil skvělé sezony v Bostonu, ale také zhruba tři měsíce po boku slavného LeBrona Jamese. „Byl to dominantní lídr. Byl schopný vzít už v devatenácti letech na záda celý tým,“ popisuje Welsch a přidává obraz z rozhodujícího zápas sezony, kdy jeho Cleveland bojoval o play off: „Dal tehdy v Torontu 56 bodů a dominantnější výkon hráče jsem za svou kariéru už nikdy nezažil. Hrál v podstatě sám, my tam stáli a koukali…“
Rada pro trenéry: zabijte v sobě hráče
Debata v podcastu Branky děti rodiče se ale postupně vrací k samotnému základu: co vlastně hledáme, když mluvíme o talentu. Welsch odmítá, že by zásadní roli hrály fyzické předpoklady, Ježdík ho nespojuje jen s jednou schopností: „Zmíním dva faktory – koordinace a rychlost. A ještě jednu klíčovou věc – lásku k tomu, co děláte. S ní se všechny překážky překonávají o hodně líp.“
Velké téma v rozhovoru s lyžařskou mistryní světa Šárkou Strachovou a šéfredaktorem iSportu Lukášem Tomkem byla i role trenérů ve výchově dětí. A hosté tu reagovali upřímně a dost přímočaře.
„Já si myslím, že trenéři dětí obecně moc mluvěj. Chtějí ukázat, co všechno o tom sportu ví, ale to děti nezajímá,“ říká Ježdík. Podle něj tím navíc narušují přirozený rytmus tréninku. Děti se přišly bavit hrou, ale místo toho dostávají proud informací, které nejsou schopny zpracovat.
Právě proto zaznívá i další silná věta. A míří především k bývalým hráčům, kteří se rozhodli trénovat děti. „Pokud chceš být dobrým trenérem, musíš v sobě toho hráče zabít. To, co fungovalo na vrcholové úrovni, totiž nefunguje automaticky u dětí. Perspektiva se musí změnit – od výkonu k rozvoji,“ pokračuje Ježdík a radí, aby trenéři své malé svěřence víc poslouchali a víc se jich ptali.
Věta, která bolela a příběh, co skončil v NBA
Michal Ježdík tu mluví i ze své osobní zkušenosti. Nejtišší část podcastu je totiž zároveň nejsilnější. Ježdík popisuje příběh své dcery, která basketbal milovala, ale postupně se v něm začala bolestivě trápit.
Proč? Byla neustále srovnávána s otcem, který v té době ještě aktivně hrál a patřil mezi výjimečné ligové hráče a střelce.
„Hraj jako táta,“ dostávala proto jeho dcera trenérskou radu tak dlouho, až se rozhodla z Česka už na střední škole odejít. „Já jsem selhal jako otec,“ říká otevřeně Ježdík. „Neměl jsem to dopustit, měl jsem to vědět. Ona ten sport milovala, ale byla v něm pak nešťastná. A to přece není role sportu.“
Jiří Welsch pak přidává svůj příběh, který ho dovedl až do NBA. Příběh, v němž hráli klíčovou roli podporující rodiče. Vždy na syna naladěná maminka a do sportu zapálený táta. „Trénoval mě a ty začátky byly občas hodně punkové. Ale on basketbal prostě miloval a miluje,“ vzpomíná a přidává i silný příběh, kdy otec řešil víc jeho výkon, zatímco on prožíval osobní životní krizi.
„Tehdy jsem ho potřeboval cítit víc jako tátu než jako trenéra,“ říká Welsch upřímně a tahle pasáž je dobré upozornění pro rodiče, aby nikdy nezapomněli na to, co je jejich hlavní role v životě. „Nicméně celkově máme s tátou hezký vztah a jsem mu za svou kariéru hodně vděčný,“ doplňuje muž, který v NBA odehrál téměř 250 zápasů a zaznamenal v nich pře 1500 bodů.
Závěr podcastu se pak vrací k širšímu smyslu sportu. K porážce jako součásti učení. A k odpovědnosti trenéra i rodičů. „Dobrý trenér nikdy nebere kredit za vítězství a nepřenáší zodpovědnost za porážku na hráče,“ říká silnou větu Welsch. Zazní i dvě rady směrem k rodičům, které jsou až odzbrojující svou jednoduchostí i pravdivostí.
Jaké? I to zazní v nové epizodě podcastu Branky, děti, rodiče, jehož partnerem je společnost Allwyn.