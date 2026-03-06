Expert Eisele odpovídá: Koho favorizuje na titul? Jak si povedou nováčci? A co Hamilton?
Už několik let jeho hlas patří k formuli 1. Števo Eisele, komentátor Nova Sport, krátce před startem nové sezony odpovídal na deset klíčových otázek. Koho favorizuje na titul? Jak se promítnou změny v pravidlech do rozložení sil? Bude se znovu řešit budoucnost Maxe Verstappena? Jak si povedou nováčci: Cadillac mezi stájemi a Arvid Lindblad mezi piloty? A jak se bude dařit Lewisi Hamiltonovi?
1. Koho letos favorizujete na titul?
„Bavíme se hlavně o čtyřech týmech. Když bez urážky vynechám Isacka Hadjara, který bude v Red Bullu nováčkem, máme tam sedm pilotů, kteří budou mít potenciál na to, aby se stali šampiony. Jasně, pro Kimiho Antonelliho to bude těžké, nicméně okruh favoritů je z mého pohledu jasný. To znamená, že tam patří oba piloti McLarenu, bez debaty Ferrari - Leclerc i Hamilton - a také Mercedes. Nikdy, ale fakt nikdy nepodceňujte Maxe Verstappena, což minulá sezona dokázala. Red Bull má sice novou vlastní pohonnou jednotku, ale když Max zacítí krev, jde do toho. Jsem přesvědčený, že Verstappen bude pořadím míchat.“
2. Dostanou fanoušci F1 znovu stejně dramatický souboj o titul jako loni?
„Všichni doufáme, že to bude ještě dramatičtější! Naším snem je, aby se o titul pobily minimálně tři týmy. Změny pravidel mají v podstatě dva cíle. Jednak je to technologická inovace a posouvání hranic, druhým cílem je pak promíchání pořadí. Předsezonní testy naznačily, že první čtyřka by měla být velmi blízko u sebe, což se nám samozřejmě líbí. Určitě proto očekáváme ostrou bitvu mezi Mercedesem, Ferrari, McLarenem a Red Bullem.“
3. Získá McLaren Pohár konstruktérů i potřetí v řadě?
„Podobné tipovačky jsou strašně zrádné. Kdybych měl věšteckou kouli, jsem milionář. (smích) I na stanici Nova Sport jsem dostal tuto otázku, na kterou jsem odpověděl, že McLaren je pro mě favorit na zisk Poháru konstruktérů, tudíž na mistrovský hattrick. Ale je to jen můj pocit.“
4. Jak se promítnou změny v pravidlech do rozložení sil?
„Všechno nasvědčuje tomu, že na začátku sezony to budeme mít rozdělené do tří kategorií. Nejprve bude TOP čtyřka a po ní střed pole, kde vidím Haas, Alpine s motorem Mercedes, Racing Bulls a pravděpodobně Williams, který má obrovskou nadváhu, takže tam jsou časové ztráty. Velmi zajímavým projektem je Audi, které přebralo Sauber. Jeho pohonná jednotka je o dost jiná než u ostatních. Na chvostu očekáváme Cadillac a překvapivě i Aston Martin, který je v obrovském skluzu, bojuje s pohonnou jednotkou a taky se mu rozpadá převodovka. Myslím si, že Fernando Alonso i Adrian Newey budou minimálně půl roku strašně trpět.“
5. Bude se znovu řešit budoucnost Maxe Verstappena? Zůstane pro rok 2027 v Red Bullu?
„Další otázka za milion. (úsměv) Upřímně: nevím. Jedna věc je čistě sportovní, protože každý velký šampion, ať to byl Senna, Schumacher nebo Hamilton, hledal nejrychlejší monopost na trhu. Nemyslím si, že Maxe by navzdory platu 70 milionů USD bavilo jezdit na osmém nebo dvanáctém místě. Pokud však bude mít třeba Mercedes nejrychlejší monopost, bude si moct diktovat podmínky. Vím, že je to alibistické, ale fakt je to padesát na padesát. V Red Bullu je Verstappen doma, navíc po odchodu Christiana Hornera mu stáj kompletně leží u nohou. Pokud by přestoupil, konkrétně do Mercedesu, bylo by to epické. Rád bych se podíval na týmové kolegy Russella a Verstappena.“
6. Sergio Pérez, Liam Lawson a Júki Cunoda. Ti všichni vedle Verstappena v posledních dvou sezonách neuspěli, změní to Isack Hadjar?
„Podle mě to bude mít nejtěžší, protože v F1 má za sebou jen jednu sezonu a navíc se mění pravidla. V rámci adaptace je Verstappen naprostá špička. Důvod, proč své týmové kolegy vždy deklasoval, byl ten, že se umí velmi rychle přizpůsobit jakémukoliv typu monopostu. Tým následně Maxe poslouchá a monopost mu vylepšuje podle jeho přání. Vrcholný sport, a formule 1 zvlášť, je především mentální hra, ve které hraje klíčovou úlohu sebevědomí. A Verstappen ho má na rozdávání. Pro Hadjara to bude velmi těžké. Když bude Red Bull ztrácet, Verstappen může jezdit třetí a Hadjar třeba čtrnáctý. V tu chvíli by to pro něj bylo psychicky velmi ubíjející.“
7. Jak si v premiérové sezoně povede Cadillac?
„Je fantastické, že tu máme nový tým. Je to zároveň velmi ambiciózní projekt, který je postavený na zelené louce. Od minulého roku museli objednávat každý jeden šroub a každou jednu vrtačku. Úspěch už je jen to, že zvládli testy a mají monopost, který v pohodě dokáže jezdit. Samozřejmě všichni jsou maximalisté, ale Cadillac musí být trpělivý. Má velmi zkušené piloty, což je další pěkný příběh. Trošku se ale bojím, že samotní piloti budou netrpěliví, protože F1 je v tomto nekompromisní. Nedokážete udělat zázraky ze dne na den a Cadillac je projekt na pět roků. V první polovině sezony bude určitě na chvostu.“
8. Co očekáváte od nováčka Arvida Lindblada?
„Je to velmi zajímavé jméno a bezpochyby obrovský talent. I s Pepou Králem jsme řešili, že Arvid vlastně skočil do nových pravidel, která jsou technologicky dost odlišná od toho, co zažíval v juniorských sériích. Bude to vyžadovat i specifický jezdecký styl. Lindblad je rozhodně velký talent a sympaťák, který jezdil na testech velmi spolehlivě. Ale znovu je to o tom, že nováčci potřebují dva až tři roky, aby se seznámili se světem F1. Najednou tam máte 24 závodních víkendů, které neustále plynou, ale já mu věřím. Myslím si, že po odchodu Helmuta Marka už snad nebude pod takovým tlakem jako většina nováčků v Red Bullu.“
9. Prožije Lewis Hamilton úspěšnější sezonu než naposledy?
„Mám pocit, že tato sezona pro něj bude buď, anebo. Možná je to jeho poslední šance získat osmý mistrovský titul. Má velkou výhodu v tom, že o moc horší než v minulém roce to být ani nemůže. Velké pozitivum pro něj je, že se změnila pravidla, která by jeho jezdeckému stylu měla vyhovovat daleko víc. Na druhou stranu, Hamilton má po čtyřicítce a my máme na startovním roštu mnoho dravců a budoucích šampionů. Jak ukázal minulý rok, už jen porazit týmového kolegu Leclerca pro něj může být možná až neřešitelný problém. Ale jako vždy se rozhodne na trati.“
10. Bude Kimi Antonelli zdatněji sekundovat týmovému kolegovi Georgi Russellovi?
„Odpověď je jednoduchá, musí. (úsměv) Kimi byl hozený do velmi hluboké vody, v minulé sezoně to měl strašně těžké. George Russell je zároveň velmi kvalitní měřítko. Každý z těchto pilotů v podstatě jezdí o svou budoucnost, a pokud by měl Kimi průměrnou sezonu jako před rokem, do hry se může vrátit Verstappen, který se do Mercedesu nepřímo tlačí. První sezona je pro nováčky nejhorší, vždy si musí najít správný způsob fungování. Nicméně mu věřím, že v druhé sezoně půjde ve šlépějích Oscara Piastriho, dokáže předvést progres, zlepšit výkony a Russellovi bude blíž.“