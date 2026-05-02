Zemřel bývalý pilot F1 Zanardi (†59). Po nehodě přišel o obě nohy, zářil na paralympiádě

Zemřel bývalý pilot F1 Alex Zanardi
Alex Zanardi v roce 1998
Alex Zanardi našel díky handbiku nový smysl života, teď kvůli němu bojuje o život v sienské nemocnici.
Někdejší slavný závodník Alex Zanardi poté, co přišel o nohu, reprezentoval i na handbiku
ČTK, iSport.cz
Formule 1
Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot formule 1 a čtyřnásobný paralympijský vítěz v cyklistice Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.

„S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že v pátek večer nečekaně odešel Alessandro Zanardi. Odešel pokojně obklopen láskou rodiny a přátel,“ citovala prohlášení agentura Reuters.

Zanardi ve formuli 1 závodil v letech 1991 až 1994 a poté ještě v roce 1999. V barvách stájí Jordan, Minardi, Lotus a Williams zasáhl do 44 Velkých cen a získal jeden bod.

Poté se přesunul do série CART a v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny. Následně závodil v sérii cestovních vozů a věnoval se paracyklistice, v níž mimo jiné získal čtyři zlaté paralympijské medaile.

Další vážnou nehodu měl Zanardi před šesti lety, kdy ho při závodě na handbiku v Pienze srazil nákladní automobil. Kvůli vážným zraněním hlavy se podrobil minimálně pěti operacím a strávil rok a půl v nemocnici.

Doporučujeme

Články z jiných titulů