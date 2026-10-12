Svět motorů a Tomáš Vavřinec: padlo šest českých rychlostních rekordů
Týdeník Svět motorů společně s Tomášem Vavřincem uspořádal u příležitosti blížících se 80 let od vydání prvního čísla časopisu výjimečnou událost. Na letištní ploše v Hradci Králové proběhl oficiální pokus o stanovení českých národních rychlostních rekordů v kategorii produkčních silničních vozidel.
Za volant výkonného elektromobilu Xiaomi SU7 Ultra usedl právě zkušený jezdec Tomáš Vavřinec a podařilo se mu pokořit hned šest rekordních milníků. Vozidlo na královéhradecké dráze prokazovalo mimořádnou dynamiku.
Přehled rekordů
V rámci pokusů byla dosažena maximální rychlost 323,35 km/h. Další rekordy padly na letmých tratích – na letmých 1000 m vůz dosáhl rychlosti 314,959 km/h, na letmých 500 m to bylo 296,258 km/h a na letmé půlmíli vůz letěl rychlostí 317,032 km/h.
Skvělé hodnoty ukázala také akcelerace z místa: sprint na osminu míle zvládl za
5,795 sekundy a na čtvrt míle za 8,891 sekundy. Všechna čísla budou zapsána do České knihy rekordů pelhřimovské Agentury Dobrý den.
Nebude pršet? Budou fungovat čidla?
Přípravy na pokus ovšem provázely napínavé chvíle. Šéfredaktor Světa motorů Petr
Slováček přiznal, že před akcí panovaly obavy z vrtkavého říjnového počasí: „V
posledních dnech jsem kvůli tomu nespal a kladl si otázky, co se na poslední chvíli
ještě pokazí. Nebude pršet? Budou fungovat čidla? Na vodě se přes 300 km/h jezdit
nedá. A zejména zabrzdit.“
Prioritou přitom nebyla jen technika, ale především bezpečnost jezdce, účastníků i samotného vybavení letiště, pročež organizátoři pečlivě připravovali i krizové varianty pro bezpečné dojezdy.
Tomáš Vavřinec ještě s realizačním týmem řešil délku dráhy, protože na dosažení maximální rychlosti přes 350 km/h by potřeboval o kilometr víc. Na závěr poděkoval hlavnímu partnerovi, vydavatelství Czech News Center, Autoklubu ČR i ostatním partnerům, bez kterých by se akce „České národní sportovní rekordy“ nemohla uskutečnit.
Na pohled možná trochu ztřeštěné akce
Samotná akce pak posloužila jako skvělý předběžný dárek k blížícímu se 80. jubileu
časopisu, který od roku 1947 přináší originální obsah. Namátkou to byl legendární skok škodovkou do vody plaveckého bazénu v Podolí nebo oficiální rychlostní rekord s lyžařem na střeše auta.
„Na pohled možná trochu ztřeštěné akce k nám patří a v hlavě jich máme ještě spoustu. Ani s blížícími se osmdesátinami na hrbu není Svět motorů neaktuální a bez nápadu. A kdo tvrdí, že papírový magazín už nemá co nabídnout mladým, ten má smůlu!“ doplňuje šéfredaktor Petr Slováček.
Čtenáři najdou kompletní reportáž a fotogalerii ve Světě motorů a na webu Auto.cz. Televizní diváci uvidí reportáž z akce v pořadu TV Svět motorů 29. října ve 20:30 na Nova Action.