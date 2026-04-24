Miliardy z EU na talíři pro český sport. Co musí ministerstvo udělat?
Ty peníze stačí sebrat ze země. Miliardy z Evropské unie na podporu sportovní infrastruktury zatím Česku unikaly, ale může se to změnit. Stačí, když Ministerstvo pro místní rozvoj zařadí sport mezi strategické priority pro budoucí programové období. Mezi roky 2028 – 2034 je ve hře každý rok pět až deset miliard korun.
Stačí drobnost a do českého sportu najednou přiteče orientačně dvojnásobek peněz, které do něj dává vláda každoročně ze státního rozpočtu. Česká unie sportu vyzvala představitele vlády a Ministerstvo pro místní rozvoj, aby tomu pomohly a sport do připraveného programového materiálu zařadily.
„Při řadě jednání se zástupci měst a obcí dlouhodobě upozorňujeme na to, že kvalitní sportovní infrastruktura není jen otázkou volného času, ale i bezpečnosti, zdravotní prevence a celkové odolnosti společnosti,“ argumentuje Jan Boháč, předseda ČUS. „Sportoviště dnes představují jeden z klíčových nástrojů, jak systematicky pracovat s kondicí obyvatel všech generací.“
Zařazení sportu do nového programového období EU přinést 5 až 10 miliard ročně do sportovní infrastruktury od roku 2028. Česko mělo možnost tyto prostředky využívat i v minulosti, ale nedělo se tak, protože sport nebyl obsažen ve strategických prioritách země pro čerpání prostředků v rámci víceletých finančních období EU.
Ministerstvo pro místní rozvoj je gestorem příprav takzvaného Strategického rámce politiky soudržnosti 28+ v České republice a termín pro finalizace připomínek je právě dnes.
„Priorita sportu v programovém prohlášení vlády, dlouhodobé trendy ze známých dat i aktuální geopolitický vývoj musí být promítnuty do konkrétní politické objednávky vůči zpracovatelům Strategického rámce politiky soudržnosti na období 2028 - 2034,“ vysvětlil Boháč. „Jen tak se podaří otevřít cestu k využití evropských prostředků pro obnovu sportovišť měst a obcí. Rok na tuto novou příležitost veřejně i při jednáních upozorňuji. Mrzí mě, že stále slyším důvody, proč to nejde. A nehledá se cesta, jak by to šlo. Samosprávy by nám v tomto úsilí mohly hodně pomoci.“
Sport je v Česku dlouhodobě podfinancovaný a peníze z evropských fondů by místní infrastruktuře mohly významně pomoct. Akce má podporu ministra sportu, prevence zdraví Borise Šťastného i Národní sportovní agentury.