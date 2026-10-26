Lest na letišti ho vyslala do světa. Ikonický ping-pongista Orlowski vždy bavil
Legenda stolního tenisu Milan Orlowski vzpomíná na svou kariéru, evropské tituly i na překážky spojené se sportem za socialismu.
Během cestování zažíval náročné hraniční kontroly a za své mezinárodní úspěchy dostával odměny převážně v bonech nebo nepoužitelném zboží.
Po skončení profesionální dráhy se věnoval trenérství i populárním exhibicím a v pozdějším věku pomohl týmu KT Praha až do extraligy.
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PŘÍBĚH MILANA ORLOWSKIHO | Když jsem za socialismu cestoval na zahraniční turnaje, člověk nikdy nevěděl, co ho čeká na hranicích. Jednou jsem letěl na Světový pohár do Hongkongu a měl u sebe tisíc západoněmeckých marek. Na letišti v Ruzyni mě začal celník důkladně prohledávat. Když už mě chtěl svlékat, rozčílil jsem se a požádal o vedoucího směny. Během jeho nepřítomnosti jsem peníze rychle přendal do tašky, kterou už prohledali. Nakonec mě svlékli skoro do trenýrek, ale peníze nenašli. Když jsem prošel kontrolou, musel jsem si dát dvě skotské, protože se mi ještě dlouho klepaly ruce. Takové nervy jsme tehdy při cestování zažívali.
Narodil jsem se v pražských Kobylisích a měl obrovské štěstí, že tatínek byl výborný sportovec. Hrával druhou ligu v hokeji i ve fotbale a později se začal věnovat stolnímu tenisu. Právě on mě ke sportu přivedl.
Odmalička jsem dělal skoro všechno, co se dalo. Hrál jsem fotbal za Admiru Kobylisy a hokej dokonce za Spartu Praha. Jenže jsem na hokej neměl ideální postavu, takže jsem s ním asi ve třinácti letech skončil. Zůstaly mi fotbal a stolní tenis a dlouho jsem nevěděl, kterému dát přednost.
Pod taktovkou Uhrina
Ve fotbale se nám docela dařilo. S Admirou jsme se stali přeborníky Prahy a dostal jsem dokonce nabídku, abych šel hrát do Dukly. Jeden z trenérů mi říkal, ať se vykašlu na ten sport hrbatejch a věnuju se pořádnému fotbalu.
Trénoval nás také Dušan Uhrin, který později vedl českou reprezentaci. Ten mi zase připomínal, že dva sporty na vysoké úrovni dělat nemůžu. Když nebudu chodit pravidelně na fotbalové tréninky, nemůžu čekat, že budu v neděli hrát. Jenže mně se pořád víc dařilo za zeleným stolem.
Rozhodující bylo mistrovství Evropy juniorů v Rakousku,