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Konference e15 Sport & Business 2 ŽIVĚ: Vystoupení Neumannové, šéfa Pardubic a dalších

Kateřina Neumannová a Jiří Ježek na konferenci e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
Kateřina Neumannová a Jiří Ježek na konferenci e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.czZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Jiří Ježek na konferenci e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
Druhý ročník konference e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
Druhý ročník konference e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
druhý ročník konference e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz, na snímku fotbalový brankář Tomáš Vaclík
Druhý ročník konference e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
druhý ročník konference e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
Druhý ročník konference e15 Sport a Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz
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Sport dnes není jen o výsledcích na hřišti. Je to byznys, kariéra, značka, investice, psychologie i infrastruktura. A právě na to se zaměří druhý ročník konference e15 Sport & Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz. Jejími partnery jsou Allwyn, ČSOB a DAS. Sledujte všechna vystoupení ŽIVĚ dnes od 9:30 v tomto článku.

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  • Co se stane, když mladý sportovec začne vydělávat miliony, ale nikdo ho nenaučí, jak s nimi zacházet?
  • Jak dlouho lze fungovat pod permanentním tlakem na výkon?
  • Proč máme talentované děti, ale nemáme dostatek míst, kde mohou sportovat?
  • A může být fotbalový klub skutečně dobře fungující firmou, nebo bude vždy závislý na výsledcích na hřišti?

Podíváme se pod povrch sportu - na lidi, peníze, rozhodnutí a byznys, které stojí za každým velkým výkonem. Protože vítězství nezačíná na hřišti.

 

Program

9:30 – 9:35

Úvod
Moderuje: Nikita Poljakov, šéfredaktor, e15 / Lukáš Tomek, šéfredaktor, deník Sport a iSport.cz

9:35 – 10:05

Druhá šance, druhá kariéra

Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, mistryně světa v běhu na lyžích, manažerka projektu Duální kariéra

Jiří Ježek, cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz

Moderuje: Václav Kinský, Czech News Center

10:05 – 10:30

Klub jako firma

Vít Zavřel, předseda představenstva a generální manažer FK Pardubice

Moderuje: Jiří Fejgl, fotbalový redaktor, deník Sport a iSport.cz

10:30 – 10:50

Sport – inspirace v digitálním světě

Martina Končalová, autorka metody MFK

11:05 – 11:35

Duševní zdraví ve sportu

Ivana Večeřová, bývalá basketbalová reprezentantka, safeguard České basketbalové federace

Markéta Pluhařová, zakladatelka a ředitelka iniciativy Trénujeme s respektem

Moderuje: Lukáš Tomek, šéfredaktor, deník Sport a iSport.cz

11:35 – 12:00

Norský model, inspirace pro Česko

Jan Macháček, bývalý ragbyový reprezentant, spoluzakladatel projektu Trenéři ve škole

Moderuje: Lukáš Tomek, šéfredaktor, deník Sport a iSport.cz

12:00 – 12:30

Kde bude sportovat další generace?

Jan Boháč, předseda České unie sportu, bývalý reprezentant v kanoistice

Matěj Turek, zakladatel a investor, fond 10X

Moderuje: Jan Novotný, zástupce šéfredaktora, e15

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