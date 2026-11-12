Konference e15 Sport & Business 2 ŽIVĚ: Vystoupení Neumannové, šéfa Pardubic a dalších
Sport dnes není jen o výsledcích na hřišti. Je to byznys, kariéra, značka, investice, psychologie i infrastruktura. A právě na to se zaměří druhý ročník konference e15 Sport & Business, která vzniká ve spolupráci s iSport.cz. Jejími partnery jsou Allwyn, ČSOB a DAS. Sledujte všechna vystoupení ŽIVĚ dnes od 9:30 v tomto článku.
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- Co se stane, když mladý sportovec začne vydělávat miliony, ale nikdo ho nenaučí, jak s nimi zacházet?
- Jak dlouho lze fungovat pod permanentním tlakem na výkon?
- Proč máme talentované děti, ale nemáme dostatek míst, kde mohou sportovat?
- A může být fotbalový klub skutečně dobře fungující firmou, nebo bude vždy závislý na výsledcích na hřišti?
Podíváme se pod povrch sportu - na lidi, peníze, rozhodnutí a byznys, které stojí za každým velkým výkonem. Protože vítězství nezačíná na hřišti.
Program
9:30 – 9:35
Úvod
Moderuje: Nikita Poljakov, šéfredaktor, e15 / Lukáš Tomek, šéfredaktor, deník Sport a iSport.cz
9:35 – 10:05
Druhá šance, druhá kariéra
Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, mistryně světa v běhu na lyžích, manažerka projektu Duální kariéra
Jiří Ježek, cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz
Moderuje: Václav Kinský, Czech News Center
10:05 – 10:30
Klub jako firma
Vít Zavřel, předseda představenstva a generální manažer FK Pardubice
Moderuje: Jiří Fejgl, fotbalový redaktor, deník Sport a iSport.cz
10:30 – 10:50
Sport – inspirace v digitálním světě
Martina Končalová, autorka metody MFK
11:05 – 11:35
Duševní zdraví ve sportu
Ivana Večeřová, bývalá basketbalová reprezentantka, safeguard České basketbalové federace
Markéta Pluhařová, zakladatelka a ředitelka iniciativy Trénujeme s respektem
Moderuje: Lukáš Tomek, šéfredaktor, deník Sport a iSport.cz
11:35 – 12:00
Norský model, inspirace pro Česko
Jan Macháček, bývalý ragbyový reprezentant, spoluzakladatel projektu Trenéři ve škole
Moderuje: Lukáš Tomek, šéfredaktor, deník Sport a iSport.cz
12:00 – 12:30
Kde bude sportovat další generace?
Jan Boháč, předseda České unie sportu, bývalý reprezentant v kanoistice
Matěj Turek, zakladatel a investor, fond 10X
Moderuje: Jan Novotný, zástupce šéfredaktora, e15