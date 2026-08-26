Od krátkého pohybu po dlouhý trail: Chytré hodinky se přizpůsobí tempu dne
Ideální tréninkový plán často narazí na realitu běžného dne. Když není čas na delší běh nebo jízdu na kole, může přijít ke slovu několik minut pohybu, zatímco až o víkendu na vás čeká náročnější trasa v terénu. Řada Huawei Watch GT 7 proto nesází jen na jeden typ tréninku a pokrývají široké spektrum sportovních aktivit.
Právě schopnost přizpůsobit se různým typům pohybu dnes patří k tomu, co od sportovních hodinek uživatelé očekávají nejvíc. Nejde jen o samotný záznam aktivity, ale také o to nabídnout relevantní data podle toho, zda člověk běží několika kilometrovou trasu, jede na kole nebo se věnuje jinému ze svých oblíbených sportů. Řada Huawei Watch GT 7 proto kombinuje podrobnější sportovní metriky, krátká cvičení i funkce pro konkrétní sporty, jako jsou například lyžování, snowboarding nebo cyklistika.
Při běhu nejde jen o počet kilometrů
Tempo a srdeční tep patří k údajům, které si po běhu kontroluje řada sportovců. Řada Huawei Watch GT 7 ale múže nabídnout i podrobnější pohled na trénink. Vedle spálených kalorií sledují také výkon při běhu a ukazatel Running Ability Index, které pomáhají lépe vyhodnotit tréninkovou zátěž a celkový vývoj formy.
Pokud se účastníte dlouhých trailů nebo vykonáváte sporty, které trvají více než pár hodin, je důležitá také výdrž techniky. Ve 46mm provedení zvládnou hodinky v outdoorovém sportovním režimu až 51 hodin bez nabíjení, menší 41mm varianta až 32 hodin. Při lehkém používání mimo sportovní zátěž dosahuje výdrž až 21 dní, u menší verze 14 dní.
Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
Když není čas na dlouhý trénink
Plán na hodinový trénink se může snadno rozpadnout kvůli práci nebo dalším povinnostem. To ale ještě nemusí znamenat den bez pravidelného pohybu. Funkce Mini-Workout nabízí 30 jednoduchých cviků zaměřených na různé části těla a jednotlivá cvičení mohou zabrat jen 30 sekund až jednu minutu. Hodí se tak třeba jako rychlé rozhýbání během pracovního dne nebo lehká rozcvička před jinou sportovní aktivitou.
Hodinky přitom nemusíte využít jen při běhu, cyklistice nebo posilování. Přes aplikace třetích stran mohou nabídnout podrobnější informace také u raketových sportů. Pro pickleball, tenis nebo badminton jsou k dispozici například PickleX, Goodshot a Tennix, které přidávají podrobnější statistiky ze hry. PickleX například při sleduje počet úderů raketou nebo poměr forehandu a backhandu. Naměřená data se následně synchronizují do aplikace Huawei Health.
Více možností pro kolo, svah i golf
Výrazného rozšíření se dočkaly také funkce pro cyklistiku a zimní sporty. Novinkou jsou režimy pro indoorové lyžování a snowboarding, které dokážou i bez spolehlivého GPS signálu rozlišit samotnou jízdu, odpočinek nebo čas strávený na vleku. Vylepšené venkovní režimy zase přidávají například rozpoznávání krátkých, středních a dlouhých oblouků a nadále nabídnou mapy více než 3 000 lyžařských středisek. Cyklistická výbava se rozšiřuje například o nové plánování stoupání. Během výjezdu mohou hodinky zobrazit jeho průběh, průměrný sklon nebo zbývající převýšení a nově také upozorní na blížící se prudké zatáčky.
Golfový režim u modelu Huawei Watch GT 7 Pro nadále staví na mapách hřišť a podrobných informacích pro samotnou hru, které můžete znát od předchozího modelu. Nově ale přidává několik funkcí, které mohou pomoct s přesnějším rozhodováním na hřišti. Patří mezi ně například Plays-Like Distance, která přepočítává vzdálenost podle sklonu terénu, měření délky poslední rány, možnost upravit polohu jamky na greenu nebo automatické natočení zobrazení podle aktuální pozice hráče. K dispozici je také vícebarevná 18jamková digitální scorecard pro přehled průběhu kola.
Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
Nezapomeňte na odpočinek
Při pravidelném cvičení není důležité pouze to, kolik času tomu člověk věnuje. Stejně důležité je poznat, kdy má tělo dost energie na náročnější aktivitu a kdy je naopak lepší zvolnit. Právě s tím má nově pomoci funkce Physical Readiness, která každé ráno vyhodnotí připravenost organismu na základě kvality spánku, variability srdečního tepu, emocí nebo aktivně spálených kalorií a zařadí ji do jedné z pěti úrovní. Uživatel tak získá rychlý přehled, podle kterého může lépe přizpůsobit intenzitu dalšího tréninku.
Hodinky řady Huawei Watch GT 7 jsou dostupné ve velikostech 46 a 41 mm a v několika barevných provedeních, od nenápadné černé až po výraznou žlutou nebo světle růžovou. Model Pro kombinuje keramickou lunetu, střední rám z titanové slitiny a safírové sklo. Praktickou výbavu doplňují bezkontaktní platby přes Curve Pay a kompatibilita s telefony s Androidem i iOS.
Hudba jako skvělý motivátor
Mnozí si nedovedou představit běh ani bez své oblíbené hudby. Sportovní výbavu tak mohou doplnit také sluchátka Huawei FreeBuds Neo, která díky nízké hmotnosti a stabilnímu usazení míří i na delší nošení při pohybu. Na jedno nabití zvládnou až 10 hodin poslechu bez aktivního potlačení hluku, s ANC až 6,5 hodiny a společně s nabíjecím pouzdrem až 38 hodin.
Sluchátka se navíc dokážou synchronizovat s hodinkami, což dává smysl právě při sportu. Zápěstí může posloužit k ovládání některých funkcí sluchátek a při poslechu hudby mohou zároveň zaznít tréninková upozornění. Běžec tak nemusí při každém pokynu sahat po telefonu nebo kontrolovat displej.
Řada Huawei Watch GT 7 je k dispozici od 2. září a na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Watch GT 7 pořídíte od 7 299 Kč a Watch GT 7 Pro pak za 10 499 Kč. Sluchátka Huawei FreeBuds Neo zakoupíte za 2 999 Kč.