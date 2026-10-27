Prémiový smartphone s teleobjektivem ZEISS ostře zachytí každý rychlý okamžik
Pes v plném běhu, dítě na kole nebo kamarád při skoku přes potok. Nejlepší okamžiky bývají ty nejrychlejší a běžný mobil je často nestihne. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max proto sází na sledování ostření, teleobjektivy ZEISS a zpomalené video ve 4K.
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Znáte ten pocit, když se před vámi odehraje něco skvělého, vytáhnete telefon, zmáčknete spoušť a na displeji je jen rozmazaná šmouha? Rychlý pohyb je pro mobilní fotoaparáty jednou z největších výzev. Snímač musí zachytit dost světla, ostření musí objekt sledovat a celé zpracování musí proběhnout ve zlomku vteřiny. Nová vlajková řada vivo X500 vznikla ve spolupráci se společností ZEISS a právě na tyhle situace se zaměřuje. Ať jste na výletě, na hřišti, nebo jen na zahradě se psem.
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Ostření, které nepustí objekt
O sledování pohybu se stará technologie X-Track Engine, která funguje při focení i natáčení. Funkce Lock-On Subject Tracking udrží v ostrosti člověka, i když na chvíli zmizí ze záběru nebo ho něco zakryje. Model X500 Pro Max navíc v režimu Snapshot zvládá sledování ostření až při 60 snímcích za sekundu. Pro vzdálenější scény slouží funkce Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením u Pro Max a 20násobným u Pro.
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Zpomalený svět ve 4K
Některé okamžiky si zaslouží vidět pomaleji. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic u obou modelů natáčí nativně ve 4K při 240 snímcích za sekundu s prodlouženou dobou záznamu. Skok, odraz míče nebo cákance vody si tak přehrajete v detailu, který pouhým okem nezachytíte. Pro běžné natáčení je k dispozici 4K video při 120 snímcích za sekundu se sledováním ostření, funkce Auto Framing, která drží objekt uprostřed obrazu, a Vortex Shot pro efektní 360° rotující záběry jedním dotykem.
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Detail i z dálky
Oba modely mají teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a ekvivalentem 85 mm. X500 Pro Max ho kombinuje s 200Mpx snímačem 1/1,4" a stabilizací CIPA 7.0, X500 Pro s 64Mpx snímačem Sony LYTIA 610. Ostře tak zachytíte i dění na druhé straně hřiště nebo srnu na okraji lesa, aniž byste ji vyplašili. Výsledky si prohlédnete na 6,85palcovém displeji Pro Max s obnovovací frekvencí až 144 Hz, nebo na kompaktním 6,36palcovém displeji modelu Pro.
Na celodenní výlet vystačí baterie s kapacitou 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjet lze výkonem 90 W kabelem. Oba telefony mají certifikace IP68 a IP69, takže je nerozhodí ani déšť, ani blátivá cesta.
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Telefony jsou v předprodeji, do obchodů zamíří 16. listopadu. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do konce roku je v akci od 41 999 Kč. Ve stejném termínu můžete starý telefon výhodně vyměnit díky slevě na protiúčet, platit na splátky bez navýšení a k tomu dostanete záruku na tři roky.