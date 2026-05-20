Nová hokejová metrika Kaufland ICE:TIME zná vítěze. Stal se jím David Moravec
Podpora mladých talentů v českém hokeji je dlouhodobou součástí aktivit společnosti Kaufland. Ta proto v uplynulé sezóně představila novou statistiku Kaufland ICE:TIME, která po celý ročník provázela Tipsport extraligu a sledovala přínos hráčů do 23 let. Absolutním vítězem první sezóny se stal karlovarský David Moravec.
Kaufland ICE:TIME vznikla jako reakce na skutečnost, že tradiční hokejové statistiky ne vždy dokážou zachytit celkový přínos mladých hráčů pro tým. Zaměřila se proto na hokejisty, kteří často sbírají zkušenosti postupně, nastupují v méně viditelných rolích a čekají na větší prostor. „Kaufland ICE:TIME není jen další statistika. Je to nástroj, který dává prostor mladým talentům a ukazuje jejich cestu. Chceme, aby se o těchto hráčích mluvilo a aby jejich příběhy byly inspirací pro nastupující generaci,“ říká Tadeáš Konschill, zástupce společnosti Kaufland. Výsledkem metriky je bodové hodnocení, které kombinuje čas strávený na ledě a herní výkon v poměru
80 : 20. V průběhu premiérové sezóny byl zaveden koeficient „vlivu na výsledek“, jenž zvýhodňoval výkony v těsných zápasech oproti duelům, které se pouze dohrávaly.
David Moravec (druhý zleva) se zástupci Kauflandu Tadeášem Konschillem, Filipem Šlampou a Barbarou Šmehlíkovou • BPA
Do statistiky Kaufland ICE:TIME bylo zařazeno celkem 148 hráčů, kteří do sezóny vstupovali ve věku do 23 let. Každý měsíční vítěz získal pro mládežnické kategorie svého extraligového klubu 50 000 Kč, určených výhradně na jejich rozvoj. Hráči zároveň nominovali trenéra, který je v jejich začátcích nejvíce ovlivnil. Ten následně od Kauflandu obdržel poukaz na nákup potravin v hodnotě 10 000 Kč. Smyslem statistiky je totiž také ocenění dlouhodobé práce trenérů, bez nichž by extraliga neměla na čem stavět. Projekt tak připomněl, že cesta do extraligy nezačíná na velkých stadionech, ale často na menších kluzištích díky obětavosti koučů.
Absolutním vítězem první sezóny se stal karlovarský obránce David Moravec, který v sezóně patřil k nejvytěžovanějším mladým hráčům soutěže. Ocenění převzal začátkem května během slavnostního galavečera Hokejista sezóny. Jeho výkony gradovaly zejména v prosinci, kdy ovládl měsíční hodnocení ICE:TIME. „Vyhrát Kaufland ICE:TIME je pro mě velká čest. Ukázalo mi to, že mi trenéři věří a dávají mi prostor v klíčových momentech, což se snažím týmu vracet. Jsem rád, že díky tomu můžeme zároveň podpořit i mladé kluky ve Varech,“ ocenil Moravec.
Statistika se stala sledovaným ukazatelem, který zdůraznil důležitost „velkých minut“ v klíčových zápasových situacích. Analýza první sezóny zároveň ukázala zajímavý trend: týmy, které nebyly pod bezprostředním tlakem boje o záchranu, častěji dávaly mladým hráčům prostor i v klíčových momentech, včetně přesilových her.