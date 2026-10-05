Start nového ročníku Puky pomáhají. Hvězdní hráči opět ambasadory
I velké hokejové příběhy často začínají na malých stadionech. Rodí se tam přátelství, radost z každého gólu i nenahraditelný pocit, že člověk někam patří. Sport totiž není jen o pohybu a výsledcích v tabulkách. Hvězdní ambasadoři Radko Gudas a Lukáš Dostál navíc připomínají, o čem má dětský hokej doopravdy být.
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Pro tisíce hokejových nadějí po celé republice je ledová plocha druhým domovem. Mládežnické sportovní kluby přitom dnes čelí rostoucím nákladům a udržet hokej finančně dostupný pro všechny rodiny je čím dál obtížnější. O budoucnosti mladého talentu přitom mnohdy rozhodne zdánlivá maličkost – například dostupnost potřebného vybavení.
Právě na rozvoji týmového ducha, sportovního talentu a zásad fair play staví oblíbený projekt Kauflandu Puky pomáhají. Za poslední tři roky rozdělil mezi české mládežnické hokejové kluby přes 33 milionů korun. Nyní vstupuje do svého čtvrtého ročníku, jehož cílem je dál vytvářet prostředí, kde děti rostou nejen jako sportovci, ale i jako osobnosti.
Kaufland Česká republika v.o.s.
Hokej se musí hrát srdcem a s radostí
Podstatu celého projektu skvěle vystihují jeho ambasadoři Radko Gudas a Lukáš Dostál. Oba sami vyrostli v regionálních klubech a přes tvrdou dřinu se propracovali až na světový led. Dnes svými zkušenostmi dávají celému projektu hlubší myšlenkový přesah.
Obránce Radko Gudas, který projekt Puky pomáhají podporuje od samého začátku, zdůrazňuje, že základem úspěchu u dětí je čistá radost ze hry a dobré rodinné zázemí: „Tam, kde jsem dnes, jsem se dostal díky podpoře rodičů a trenérů. Makal jsem na plné pecky a hokej si užíval. Rodičům mladých hokejistů bych vzkázal, aby děti naučili hokej brát jako hru a milovat ho. Jen tak budou podávat stoprocentní výkon,“ vzkazuje důrazný reprezentační bek.
Své vlastní začátky na jihu Moravy má v živé paměti i reprezentační gólman Lukáš Dostál, který zdůrazňuje roli trpělivosti: „Svému dětskému já bych vzkázal, ať se nevzdává a bere překážky jako výzvu. Na mé hokejové cestě byly důležité trpělivost, odhodlání a cílevědomost. Velkou roli v mých začátcích sehráli Kometa Brno a pan Zábranský, který nás trénoval a stál u mých prvních kroků. A samozřejmě podpora mé rodiny, za kterou jsem velmi vděčný a bez které bych dnes nebyl tam, kde jsem,“ popisuje hrdina ze světového šampionátu.
Kaufland Česká republika v.o.s.
Pomoc golmanům i první velké turnaje
Projekt Puky pomáhají dlouhodobě odbourává finanční bariéry, které by děti mohly od hokeje odradit. Konkrétní příklady ukazují, jak obrovský dopad má tato pomoc v praxi. Své o tom vědí například v klubu HC Vlci Český Těšín, kde podpora pomohla vyřešit složitou situaci kolem začínajících brankářů, jejichž výstroj je pro rodiny velmi nákladná. Pořízením výbavy pro nejmenší gólmany i doplněním výstroje starších hráčů klub odstranil překážku, která by děti od brankářského postu jinak odradila.
Těšínští Vlci navíc v Brně zažili svůj první společný vícedenní turnaj a vrátili se z něj nejen s novými zkušenostmi proti soupeřům z celého Česka, ale především jako nerozlučná parta. Turnaje Puky pomáhají představují pro řadu začínajících hráčů symbolický vstup do velkého hokejového světa. Za dobu fungování projektu se jich zúčastnilo už 2 200 dětí z více než 100 týmů.
Kaufland Česká republika v.o.s.
Podobných příběhů jsou desítky. HC Chrudim díky finanční podpoře rozšířil tým specializovaných trenérů, zatímco TJ Tatran Sedlčany nemusel zvyšovat příspěvky rodičům a mohl se věnovat vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy. HC Lev Benešov zase díky projektu přibližuje hokej už dětem z mateřských škol a propojuje klub s místní komunitou.
„Za každým klubem, který se do projektu zapojí, jsou nejen děti, ale také trenéři a další lidé, kteří hokeji věnují svůj čas a energii. Právě jejich každodenní práce je zásadní jak pro fungování mládežnického sportu, tak pro budoucnost celého českého hokeje. Těší nás, že i díky našim zákazníkům můžeme klubům pomáhat už čtvrtým rokem,“ vysvětluje Filip Šlampa, marketingový manažer společnosti Kaufland.
Kaufland Česká republika v.o.s.
Do hry vstupuje 158 klubů
V letošním 4. ročníku je do projektu zapojeno 158 mládežnických hokejových klubů z celé České republiky. O rozdělení podpory v celkové hodnotě 11,5 milionu korun rozhodnou od 30. září do 10. listopadu 2026 sami zákazníci vhazováním hlasovacích puků na prodejnách Kaufland.
Projekt myslí i na regiony bez přímého zastoupení obchodní sítě, kde týmy soutěží v samostatné kategorii. Na podzimní hlasování pak na jaře 2027 navážou tradiční turnaje, na kterých si mladí hokejisté opět vyzkouší atmosféru velkých zápasů a odnesou si zážitky na celý život.