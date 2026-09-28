Zlatý tým očima Siniakové: Kdo je splachovací, kdo čertík a proč kdysi nepoznala Muchovou?
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Coby nejstarší a nejzkušenější z týmu byla Kateřina Siniaková požádána, zda by představila své spoluhráčky, jejichž jména přibudou na pohár pro vítězky tenisového BJK Cupu. Jak je vidí světová deblová jednička a co s nimi prožila?
Linda Nosková
- 21 let
„Když se řekne Linda, vybaví se mi, že je splachovací. Ale v tom nejlepším slova smyslu. Je její hroznou výhodou, že při zápasech působí flegmaticky, jako by ji nic nedokázalo rozházet. Pro soupeřku je strašně těžké, když nevidí emoce a nedokáže odhadnout, jak se ta druhá zrovna cítí. Věřím, že Linda vnitřně zápasy ohromně prožívá, ale emoce nedá najevo. Prostě vypadá, jako by všechno měla na háku. To je v tenise hrozná výhoda. A silnou hlavu ukazuje i teď po Wimbledonu. Klobouk dolů, jak ten tlak ve svém věku zvládá. V týmu je jedničkou, ale nesnaží se nás vést, nějak hecovat. Taková vlastně není ani jedna z nás. A to je podle mě velká výhra. Prostě jsme tam jedna pro druhou, žádná z nás se nevyvyšuje. Když jdeme třeba na večeři, jsme tam jako parta, všechny jsme si rovny.“
Karolína Muchová
- 30 let
„S Kájou jsme stejný ročník, známe se od malička. Hrály jsme společně Summer Cupy a Winter Cupy. Pamatuji se, jaká to byla taková malá kudrnatá holčička. Pak kvůli zraněním z tenisu na nějaký čas zmizela, a když se vrátila, byla vyšší než já a měla rovné vlasy. Nejdřív jsem ji tenkrát vůbec nepoznala, byl to docela šok. Z tour se vlastně zase až tak moc neznáme, ale jako malé jsme si zažily společně svoje. Herně je Kája hrozně kreativní, ženskému tenisu dodává pestrost, která se už moc nevidí.“
Marie Bouzková
- 28 let
„Jen slyším její jméno, bolí mě nohy. Maruška hraje skoro vždycky dlouhé zápasy a já si vybavím naše finále v Nan-čchangu, na které nikdy nezapomenu. Bojovaly jsme tenkrát tři a půl hodiny, já vyhrála snad ze tří mečbolů, nechala jsem si ošetřovat stehno a byla úplně v rozkladu. Upřímně jsem během zápasu nevěřila, že ho vůbec dohraju. Marušku znám taky už odmalička. Vždycky byla moc šikovná a byl na ni kvůli tomu velký tlak. Když o tom tak přemýšlím, je krásné, že se s ní a Kájou známe už od dětí a ačkoliv ty cesty třeba nebyly úplně pohodlné a rovné, sešly jsme se zase na okruhu.“
Sára Bejlek
- 20 let
„Sáru jsem poprvé zaregistrovala, když jsme proti sobě hrály extraligu. Stejně jako já trénuje na Spartě, ale vlastně se tam skoro nikdy nesejdeme. Je neuvěřitelné, co letos předvádí a co se svojí výškou dokáže. Ženský tenis se změnil v přestřelky vysokých a silných holek, ale ona je schopná jim konkurovat. Zase má výhodu, že je levačka a neuvěřitelně rychlá. V týmu je nejmladší, ale rozhodně nepůsobí zakřiknutě. Je skvělá do party a možná bych řekla, že v šatně je slyšet nejvíc. Prostě čertík z krabičky. Taková je nakonec i na kurtu. Pořád tam běhá, skáče, nezastaví se. Takovou má energii.“