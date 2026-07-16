Sport Magazín: plakát wimbledonských hrdinek, Suková i fotbalová dramata na MS
Už v pátek vychází Sport Magazín a wimbledonská sláva v podání Lindy Noskové a Karolíny Muchové, s plakátovým bonusem obou hrdinek. U tenisu pokračujeme s legendou Helenou Sukovou nejen k jednomu slavnému výročí. Samozřejmě se věnujeme i strhujícímu finiši fotbalového mistrovství světa, kterého se ve své rubrice chopil i originální plavec Ondřej Gemov. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Sláva: Linda Nosková & Karolína Muchová / finalistky Wimbledonu + PLAKÁT
- Rozhovor: Helena Suková / tenisová legenda
- Téma: největší dramata fotbalového MS / hrdinové, padouši, krev, slzy a šílenství
- Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / Haaland, Haaland!
- Uniklo z facebooku: Gianni Infantino / šéf FIFA
- Test: Xiaomi Skynomad N90
- TV program: všechny sportovní stanice