Djokovič je blízko mety 200 milionů dolarů! A kdo v tenise naopak dře bídu s nouzí?
Začalo to deseti miliony Martiny Navrátilové v roce 1986. Ivan Lendl o čtyři roky později prolomil dvacítku, Roger Federer zase jako první atakoval padesátku. A Novak Djokovič nyní míří na 200 milionů dolarů. O čem je řeč? O kariérních prize money tenisových legend. Srb má už nyní vyděláno 195 milionů a málo představitelná meta může padnout už zanedlouho na US Open.
Dvě stě milionů dolarů. Při současném kurzu jde zhruba o 4,2 miliardy korun. A to je částka, která se téměř rovná ročnímu rozpočtu celého města Pardubice.
V případě Novaka Djokoviče to není ani zdaleka odhad jeho majetku, ani součet jeho reklamních kontraktů či jeho podnikání. Jsou to pouze peníze, které si vydělal přímo na kurtu.
Oficiální statistika ATP momentálně uvádí u devětatřicetiletého Srba kariérní prize money 194 656 816 dolarů. K magické hranici mu tedy schází přesně 5 343 184 dolarů.
A to už v dnešním tenise není částka, na kterou by nejlepší hráč musel čekat několik sezon. Djokovič si nyní v Cincinnati na turnaji ATP Masters 1000 může přijít na 1 151 380 dolarů. Tedy pokud by celý turnaj vyhrál. A následovat bude US Open, kde se odměna pro vítěze mužské dvouhry pohybuje kolem 5 milionů dolarů.
Kombinace triumfu v Cincinnati a v New Yorku by tak Djokoviče dostala jako prvního tenistu v historii nad magickou hranici 200 milionů dolarů.
Djokovič: Peníze pro mě nikdy nebyly motivací
Přitom ještě před čtyřiceti lety působilo jako téměř nepředstavitelné číslo deset milionů.
V březnu 1986 se Martina Navrátilová stala prvním tenistou bez ohledu na pohlaví, který v kariéře překonal deset milionů dolarů na prize money. Po turnaji US Indoor Championships měla na kontě 10 006 424 dolarů.
Ivan Lendl ukončoval kariéru v roce 1994 jako historicky nejlépe vydělávající mužský tenista. ATP u něj eviduje celkem 21 262 417 dolarů. Pete Sampras se pak dostal na 43 280 489 dolarů a v roce 2009 pokořil Roger Federer metu 50 milionů dolarů.
Pak už přišla Djokovičova éra. Na Roland Garros 2016 porazil Roberta Bautistu Aguta a postupem do čtvrtfinále dostal své kariérní prize money na 100 000 875 dolarů. Nikdo před ním sto milionů nevydělal.
O pouhých pět let později následovala další hranice. Během vítězného Wimbledonu 2021 překonal Djokovič 150 milionů a po finále měl podle Tennis.com na kontě 151 876 636 dolarů. Opět jako první člověk v historii tenisu.
Teď zbývá už jen kousek ke dvoustovce. Zajímavé je, že právě Djokovič už při překonání stovky upozorňoval, jak zavádějící podobné žebříčky mohou být.
„Věřte tomu nebo ne, nikdy jsem prize money nevnímal jako jeden ze zdrojů své motivace k hraní tenisu,“ řekl v roce 2016. A dodal: „Peníze mi samozřejmě umožňují určitou životní úroveň. Ale to je všechno. Nikdy nebyly a nikdy nebudou hnací silou mého života a kariéry.“
Hvězdy počítají miliony, většina má hluboko do kapsy
Celý ten příběh má ale i jeden paradox. Zatímco největší hvězda historie míří ke 200 milionům dolarů vydělaným na kurtu, velká část profesionálních tenistů i dnes řeší úplně opačný problém: jak se tenisem vůbec uživit.
Djokovič ostatně sám patří mezi nejhlasitější zastánce lepších podmínek pro hráče mimo světovou špičku. „Máme tendenci zapomínat, jak malý je počet lidí, kteří se tímto sportem královsky uživí,“ upozorňoval letos během sporu hráčů s grandslamovými turnaji o rozdělování příjmů.
I to dobře vystihuje ekonomiku současného tenisu. Na jednom konci stojí hráči z nižších pater žebříčku, kteří platí letenky, hotely, trenéry a fyzioterapeuty a kalkulují, zda se jim další turnaj vůbec finančně vyplatí.
Na druhém Novak Djokovič, Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz. Jen poslední dva z nich si loni na prize money přišli na 40 milionů dolarů!
Odhaduje se, že hranicí, nad kterou se dnes dá tenisem dobře živit, je postavení v TOP 150 na žebříčku ATP. A hráči, kteří se nevejdou ani mezi 200 nejlepších z celého světa, už opravdu bojují o to, aby svou kariéru nemuseli dotovat.
Když se podíváte na finanční žebříček roku 2025, je to jasné. Na milion dolarů na prize money se dostalo 88 hráčů. Na půlmilion 145. A pak už vydělané částky letí strmě dolů. A to z nich ještě znatelnou část ukrojí daně a výdaje na cestování, ubytování a plat pro trenéra.
|Hranice prize money
|První tenista a rok
|Hodnota v dnešních USD*
|10 mil. USD
|Martina Navrátilová
|cca 31 mil. USD
|20 mil. USD
|Ivan Lendl
|cca 51 mil. USD
|50 mil. USD
|Roger Federer
|cca 78 mil. USD
|100 mil. USD
|Novak Djokovič
|cca 139 mil. USD
|150 mil. USD
|Novak Djokovič
|cca 185 mil. USD
|200 mil. USD
|Novak Djokovič?
|200 mil. USD
Největší výdělky v historii tenisu
|#
|Hráč / hráčka
|Prize money
|1.
|Novak Djokovič
|194,66 mil. USD
|2.
|Rafael Nadal
|134,95 mil. USD
|3.
|Roger Federer
|130,59 mil. USD
|4.
|Serena Williamsová
|94,93 mil. USD
|5.
|Jannik Sinner
|69,59 mil. USD
|6.
|Alexander Zverev
|68,39 mil. USD
|7.
|Carlos Alcaraz
|65,00 mil. USD
|8.
|Andy Murray
|64,69 mil. USD
|9.
|Daniil Medveděv
|52,19 mil. USD
|10.
|Aryna Sabalenková
|50,26 mil. USD
|11.
|Iga Šwiateková
|45,89 mil. USD
|12.
|Pete Sampras
|43,28 mil. USD
|13.
|Venus Williamsová
|43,13 mil. USD
|14.
|Simona Halepová
|40,24 mil. USD
|15.
|Victoria Azarenková
|38,89 mil. USD