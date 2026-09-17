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Míříme do top 10. Lehečkův nový kouč se učil i od Nadalova strýce a netají smělé plány

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Davis Cup se po 13 letech vrací do O2 areny. Jak vyzrát na čtyři leváky v týmu USA? Siniaková píše historii • Zdroj: isport.tv
Frédéric Fontang sleduje Jiřího Lehečku
Frédéric Fontang s Jiřím Lehečkou
Frédéric Fontang
Jiří Lehečka na pondělním tréninku českého týmu v pražské O2 areně
Trénink českých tenistl v O2 areně před utkáním Davis Cupu s USA
Trénink českých tenistl v O2 areně před utkáním Davis Cupu s USA
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Jan Jaroch
Tenis
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Frédéric Fontang, šestapadesátiletý rodák z marocké Casablancy, se nemusel dlouho rozmýšlet, zda chce trénovat Jiřího Lehečku. Osobnost atletického dříče z Kněžmostu mu říkala vše, co potřeboval vědět. „Správné hodnoty, pracovní morálka, potenciál být v top 10 a vyhrávat velké tituly. Jiří všechny tyto body splňuje,“ uvedl ostřílený francouzský kouč a dodal to hlavní: „Dokázal jsem si představit, jak mu mohu pomoci.“

Lehečka se v dobrém rozešel s letitým trenérem Michalem Navrátilem, s nímž odjezdil ty nejmenší turnaje, a končili společně zápasem na wimbledonském centrkurtu proti Alexandru Zverevovi. V listopadu mu bude pětadvacet, dostává se na vrchol sil a potřeboval nové ideje a člověka, který mu dá další impulz.

Fontang, někdejší 59. tenista žebříčku a vítěz jednoho turnaje ATP, má reputaci zdatného experta. Řemeslo se naučil po boku Jérémyho Chardyho, jehož vedl od dvanácti a dostal ho mezi elitní třicítku. Vřele vzpomíná na spolupráci s Kanaďanem Vaskem Pospisilem, jehož rodiče pocházejí z vesničky od Prostějova.

„Po rodičích Míle a Milošovi byl velký dříč. Rychle se posunul ze 140. místa na pětadvacáté v singlu a čtvrté v deblu,“ připomíná kouč, jehož dosavadním vrcholem byla kolaborace s kanadským diamantem Félixem Auger-Aliassimem.

„Naše desetiletá spolupráce byla další skvělou zkušeností. Cesta od jeho šestnácti let až na čtvrté místo na světě byla velmi bohatá ve všech ohledech,“ říká.

Spolupráce s Nadalem

Sám se v té době trenérsky obohatil i díky tomu, že v týmu figuroval čtyři roky coby konzultant Toni Nadal, strýc a strůjce jednoho z nejlepších tenistů všech dob.

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