OKTAGON PROJEKT Y - 12. díl: Nešťastná Ivy! Proč je finále v ohrožení?

Až do minulého víkendu trénovala, pak přišla první drsná bitka! Na galavečeru OKTAGON 14 se v semifinálovém duelu reality show ze světa MMA postavila Kateřině Klinderové (27). Holky si nic nedarovaly a předvedly parádní pěstní přestřelku.

Rána střídala ránu, přesto obě vydržely všechna tři kola. Do finále na body nakonec prošla Eva. Jenže ještě tentýž večer musela do nemocnice, ze zápasu si odnesla zlomený nos, obří monokl na oku a opuchlý obličej.

„Aktuálně se uzdravuji. Po utkání jsem měla hlavu, jako by mi na ni spadl úl plný divokých včel. Bohužel mám typ kůže, který viditelně reaguje na vnější vlivy,“ řekla Borodáčová. Zranění jsou tak vážná, že není vůbec jisté, zda se do finále dá dohromady. „Jestli budu moct trénovat, je zatím otazník. Mám před sebou několik lékařských vyšetření,“ posteskla si.

O post královny PROJEKTU Y se má utkat 14. září v Bratislavě s Ivy Haškovou (19), proti níž by byla favoritkou. Mladá studentka do finále postoupila bez boje poté, co jí kvůli zranění odstoupila soupeřka Petra Batthyanová (25). „Celý turnaj mě hryzalo, v jaké jsem pozici. Napůl divák a fanoušek, který měl také bojovat. Jsem hladová a zápas s Evou chci!“ burcuje.