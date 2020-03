Ivy Hašková by jednou mohla být nakladatelkou, teď by ale chtěla naložit svým soupeřkám v nové reality show PROJEKT Y • Tonda Tran (Blesk)

Natřela to všem kráska, které pomohla láska. Vítězka bojové reality show ze světa MMA Ivy Hašková (19) v posledním díle PROJEKTU Y poodhalila předvečer finálové bitvy.

V ní přejela Evu Borodáčovou (30), kterou tvrdým knockoutem poslala k zemi v prvním kole a slavila vydřené vítězství. Ivy byl velkou oporou její přítel, kterého poznala na tréninku díky natáčení.

„Touhle dobou máme rok výročí. Tenkrát jsem netušila, jak s ním mluvit. Nevěděla jsem, jestli je zadaný, nebo ne. Přišla jsem tam a zeptala se, zda někdo nemá láhev vody,“ popisovala Ivy krátce před duelem.

„Jenže pak jí láhev podalo sto lidí a já si jen řekl, aha, tak jsem to prošvihl,“ smál se její partner, s nímž už Ivy bydlí. „Hodila sem do sebe asi litr na ex a pak se zeptala, jestli nemá ještě někdo, a vzala si jeho flašku. A pak jsme spolu šli na večeři,“ smála se Hašková.