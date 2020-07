Jak vítězce změnil život Projekt Y: Nový přítel i práce, co profi sport?

Ivy Hašková by jednou mohla být nakladatelkou, teď by ale chtěla naložit svým soupeřkám v nové reality show PROJEKT Y • Tonda Tran (Blesk)

Uplynulo pět měsíců, co se Ivy Hašková stala vítězkou Projektu Y. V reality show se během jednoho roku stala před zraky diváků ze studentky knihovnictví sebejistou bojovnicí. Jak vypadá její život po Projektu Y? A dokáže si představit, že by se MMA jednou živila?

Ve světě MMA byla zjevením. Studentka knihovnictví a modelka, která nikdy v životě bojový sport nezkoušela, se rozhodla přihlásit do reality show Projekt Y. Casting nakonec ke svému překvapení vyhrála a stala se jednou ze čtveřice dívek, které se pod dohledem kamer učily bojovat v kleci.

„Byla to iniciativa mého staršího bratra, který je velký fanoušek MMA. Jednoho dne mě upozornil, že se chystá casting do Projektu Y. Říkal, že se rozhodně musím přihlásit, protože se na to hodím. Byla jsem totiž vždycky spíše takový holkokluk a od malička jsem se s bráchou pořád mlátila. A protože hledám stále nové výzvy, šla jsem do toho.“

Hezký obličej, netypický studijní obor i emotivní příběh z dětství, ve kterém Ivy umřel tatínek. Osmnáctiletá studentka knihovnictví zaujala porotu natolik, že ze 400 uchazeček vybrala nakonec právě ji.

Když se Ivy dozvěděla, že prošla sítem, zažívala pocity euforie. O poznání vlažněji zprávu přijala ale její maminka. „Mamka reagovala asi úplně jako každý rodič, kterému by dítě oznámilo, že chce dělat bojový sport. Nesouhlasila s tím, protože se o mě hrozně bála, ale nakonec se přes to dokázala přenést. Byla na všech mých zápasech včetně toho finálového a dělala mi podporu i během přípravy. Za to ji moc obdivuju. Kdyby mi moje dítě oznámilo, že chce dělat MMA a já s ním sama neměla zkušenost, zavřela bych ho a nikam nepustila,“ směje se.

I když byla zprvu spíše outsiderkou nakonec to byla právě ona, kdo se radoval z celkového vítězství. Ve finálové bitvě přejela Evu Borodáčovou (30), kterou tvrdým knockoutem poslala k zemi hned v prvním kole.

Účast v projektu Y i celkové vítězství jí převrátily život naruby. Z doposud nesmělé dívky se stala sebejistá bojovnice s tisíci sledujícími na sociálních sítích. Kromě popularity a nově nabytého sebevědomí jí však soutěž přinesla i další životní změnu – novou lásku.

„Na nějakém šestém tréninku jsme si s přítelem padli do oka. Pak mi ještě během jednoho ze zápasů podal vodu. Zeptala jsem se, jestli nemá někdo láhev. Jenom jsem to dořekla, nabídlo mi pití hned několik lidí. Mezi nimi i můj přítel, který ale trošičku zaspal, takže jsem si lahev vzala nakonec od někoho jiného. Když jsem se ale zeptala podruhé, už jsem si vzala tu jeho. Pak jsme šli na večeři a bylo to,“ usmívá se Ivy.

Od finálového večera Projektu Y uběhlo pět měsíců. Co dělá krásná zápasnice dnes? „Na MMA jsem rozhodně nezanevřela a trénuju dál. Většinou dvakrát až třikrát týdně, jak mi to zrovna dovolí práce. Je to ale jen koníček, profesionálně bych MMA rozhodně dělat nechtěla. Nejde o tuto konkrétní disciplínu, ale celkově si myslím, že pro mě vrcholový sport není. Odrazuje mě, že ho můžete dělat jen do určitého věku.“

I když je pro ni MMA už jen zábavou ve volných chvílích, dalších zápasů se Ivy do budoucna nezříká. „Záleželo by na soupeřce a taky finančním ohodnocení,“ upřesňuje.

I v jejím kariérním životě se toho od soutěže změnilo mnohé. Knihovnickou školu sice zdárně dokončila, oboru se ale dále nevěnuje. „V současné době pracuji v realitní kanceláři jako makléř. Studium knihovnictví pro mě bylo takovou racionální volbou. Nechtěla jsem jít na gymnázium. Už na základní škole jsem hodně četla, takže obor spojený s knihami pro mě byl ideální. Moje současná práce mě ale moc baví a myslím, že tohle je ta cesta, kterou jsem měla jít.“

Když zrovna nepracuje nebo netráví čas v tělocvičně, maká Ivy na svém vlastním programu pro začínající sportovce. K nápadu ji přivedla její účast v Projektu Y, kde si vyzkoušela, jaké to je, když máte jako nervózní nováček absolvovat první trénink.

„Je to program, který rozjíždím se svým malým týmem a má za úkol motivovat lidi, kteří chtějí začít se sportem. Máme strašně moc nápadů, teď už je jen potřeba všechno dotáhnout do konce, a hlavně sehnat prostředky na financování. Máme dvě verze toho, jak to bude celé fungovat, ale bohužel nic víc vám k tomu zatím říct nemůžu,“ prozrazuje své plány do budoucna.