Vémolův duel, který v Česku vystřelil oblibu MMA. Revoluce, vzpomíná vítěz | iSport.cz

Prvním sportem, který se už brzy vrátí na scénu, bude v Česku i ve světě MMA. Je to důkaz významu a popularity zápasů v kleci. Smíšená bojová umění už několikrát zaplnila největší tuzemskou sportovní halu. Zlomový úspěch v pražské O2 areně ale poprvé zaznamenal galavečer, o jehož hlavní duel se postarali ostřílení bijci Karlos Vémola a Petr Ondruš, kteří tehdy nešetřili na trash talku. „Zesměšním ho a porazím v prvním kole,“ hlásal například Terminátor. A právě slovní přestřelky dvou výrazných rivalů přilákaly do té doby nepředstavitelný zájem publika.

Tento víkend se uskuteční další akce UFC. Právě MMA se tak jako první veliký sport vrací po nucené pauze způsobené pandemií. I v Česku se už 16. května uskuteční první speciální turnaj Oktagon Underground (podle unikátních pravidel), na který se těší tisíce fanoušků. Není tomu ale tak dlouho, kdy tu smíšená bojová umění většina lidí prakticky neznala. Zásadní zlom nastal díky jednomu galavečeru, respektive hlavně díky jednomu souboji.

Došlo k tomu 7. prosince 2017, kdy do pražské O2 areny dorazilo víc jak sedm a půl tisíce diváků. Přišli se podívat na turnaj XFN 6 nabitý MMA zápasy skvělých českých bojovníků. Největší zásluhu na návštěvnosti měl ale bezesporu hlavní duel, tedy jeho dva aktéři. Karlos „Terminátor“ Vémola a Petr „Píno“ Ondruš.

„Beru to jako převrat, revoluci. Do té doby bylo neslýchané, že by MMA mohlo být v O2 areně,“ komentuje zpětně akci Vémola. „Jak my zápasníci, tak organizátoři dokázali, že to půjde. Pak už se to vezlo dál a stalo se to několikrát. Byl to pro mě tehdy hodně důležitý souboj, hodně jsem se na něj připravoval. A potom už následovaly samé velké věci, velké zápasy. Ať už s Patrikem Kinclem nebo teď s Attilou Véghem.“

Jako mimořádně významný vnímá tehdejší turnaj i druhý z aktérů hlavní bitvy. „Předtím se hodně spekulovalo o tom, zda MMA je sport, nebo není,“ vzpomíná Ondruš. „Myslím, že jsme to tehdy dokázali tak vyhajpovat, že i ti, co si mysleli, že je to rvačka, se na ten zápas vážně těšili a přišli si ho užít. Podle mě to bylo tím takzvaným trash talkem, který se u nás objevil snad vůbec poprvé, a přineslo to asi své ovoce.“

Ano, právě slovní bitva, která střetu dvou známých jmen předcházela, dokázala vyvolat nebývalou pozornost. Nešlo jen o běžnou výměnu nadávek. Pro příklad:

Vémola: „První kolo TKO! Když on přežije první kolo, tak to pro mě bude obrovská prohra.“

Ondruš: „Nezapomeň, že nejsi zvyklej na to, být pod tlakem.“

Vémola: „Tvůj problém je, že abys mě dostal pod tlak, tak budeš muset bejt nablízko u mě. A když jseš nablízko u mě, tak je to game over, protože tě vezmu zpátky do školky.“

Přestřelka Vémoly a Ondruše na videu: Zesměšním ho! Štvou mě jeho kecy!

Přesně takhle probíhaly jejich diskuze. A nešetřili se ani přes sociální sítě. Ondruš například parodoval Vémolův styl vystupování, když si místo drahých hodinek nalepil na ruku budík a na bílé tričko si napsal „Calvin Klejn“.

Vzájemné výpady dvou populárních bojovníků fanoušky bavily. A stále více lidí chtělo vědět, jak tento duel nakonec skončí. Chvíli to ale vypadalo, že z očekávaného střetu možná nic nebude. Vémola totiž musel jen několik týdnů před galavečerem podstoupit operaci krční páteře. Bojovník z Olomouce však odstoupení z boje nezvažoval. Naopak, měl víc motivace, nežli předtím. Naštval ho totiž výsměch, který se týkal jeho zdravotního stavu. Ondruš pod jedním z příspěvků na sociálních sítích použil hashtag #lamackostiaobratlu.

„V momentě, kdy se zraním a docela vážně, a někdo si dá takový hashtag, to mě dokáže dost urazit,“ říkal tehdy Terminátor a sliboval soupeři, že „bude v kleci lítat jak hadrovej panák.“

Když oba rivalové proti sobě skutečně stanuli v kleci, těch několik vteřin, než se pustili do boje, připomínalo okamžiky před finální přestřelkou v napínavé kovbojce. Jak to nakonec dopadlo, ví snad každý sportovní fanoušek. Vémola porazil Ondruše dvacet vteřin před koncem prvního kola škrcením.

CELÝ FIGHT Vémoly a Ondruše: Terminátor uškrtil svého soupeře na konci prvního kola

„Líbila se mi ta atmosféra. Píno byl přesvědčený, že tam bude jako domácí favorit, protože je Pražák,“ vzpomíná Vémola. „Nakonec to tak nebylo. Fanoušci mi ohromně fandili. Byl to asi nejlepší pocit, jaký jsem na české půdě zatím v kleci měl. Když jsem viděl, jak mě ženou dopředu, bylo to super.“

Jen v dobrém vzpomíná na veliký duel i poražený. „Na tento zápas si pamatuju velice dobře. Stejně tak na atmosféru před ním, během příprav, kdy mě potkávali lidé na ulici nebo v metru a říkali mi třeba: ‚Prosim Tě, zbij toho knedlíka,‘ nebo ‚Držíme palce.‘Na to se zapomenout prostě nedá,“ říká dnes Ondruš. „Atmosféra v samotné hale byla úplně elektrizující, neskutečná! Nic lepšího jsem nezažil ani na větších akcích v cizině.“

Chvíli byla ve hře i možnost odvety. Z té ale sešlo a už na ni nikdy nedojde. „Není proč. Samozřejmě miluju výzvy, ale myslím si, že by to bylo i neproveditelné,“ říká o dalším zápase s Terminátorem Ondruš. „A pak, na Karlose teď čeká spousta vyzyvatelů. Já se budu věnovat mladým nadějím a snažit se o jejich prosazení ve světě a osobním životě. Je mi čtyřicet, tak je na čase už všechny ty zkušenosti předávat dál,“ dodává zkušený zápasník, trenér a v současné době promotér asociace I am fighter.

Organizace XFN, která jako první přivedla MMA do pražské O2 areny, se v minulém roce začala zevnitř rozpadat kvůli finančním problémům, dodnes nemá uhrazeny všechny dluhy. Dál se ale snaží na poli bojových sportů udržet. Pryč je ale její bývalá sláva, kterou odstartoval právě první galavečer v největší tuzemské sportovní hale.

„Souboj s Pínem byl opravdu zlomový. Celé Česko tehdy začalo sledovat MMA a uvědomilo si, jaká nádherná atmosféra může být v O2 areně,“ dodává Vémola.

Karlos Vémola je vyhlašován vítězem souboje s Petrem Ondrušem a králem českého MMA







37 zobrazit galerii

Vémola o Ondrušovi: Kdyby přežil první kolo, bude to pro mě obrovská prohra