Feninův výstup v TV: ostře se opřel do Teplic, fanoušky šokovalo mumlání

Co se s ním děje? Diváky u televizních obrazovek šokovalo chování Martina Fenina ve fotbalové talkshow. Ve studiu se nervózně vrtěl na křesle a pod košilí mu vykukovalo holé břicho. Často skákal do řeči ostatním kolegům během diskuze, a když už se ke slovu dostal, tak mu nebylo skoro rozumět, jak mumlal.

Není pan Fenin pod vlivem nebo se mi to jen zdá?? @O2TVSportCZ Tiki-Taka...příště už prosím bez něj — Jan Menšík (@menourek) April 2, 2018

„Já si myslím, že je to pí*ovina,“ řekl Fenin například o videu ve fotbale a za "hovada označil současné vedení prvoligových Teplic, kde hrál. Nechtějí ho prý totiž pustit na stadion do prostor pro významné hosty.

„Teplicím jsem vydělal 150 milionů a nemůžu do VIPky,“ tvrdil Fenin a připomněl tak, že za tuto sumu tehdy z českého týmu přestoupil do bundesligového Frankfurtu. Podle Fenina nemá pernamentku na stadion ani rodina zesnulého šéfa Teplic Františka Hrdličky.

Na to téma si ve studiu přisadil i další teplický patriot zpěvák Kamil Střihavka, který pro klub nazpíval hymnu. „Zemřel bývalý šéf klubu Hrdlička a hned mi vzali pernamentku,“ povzdechl si Střihavka.

Jak reagoval klub a televize?

Severočeský klub se v zápětí proti nařčení ohradil. „Nedá nám to a musíme reagovat na včerejší pořad Tiki-Taka a několik obvinění, které padlo na naší adresu z úst hostů pořadu. Kamilu Střihavkovi nikdo z klubu permanentku nesebral, ale vzhledem k úmrtí Františka Hrdličky na prahu nové sezóny od klubu neobdržel novou, protože předtím ji dostával s největší pravděpodobností přímo od pana Hrdličky, ale tato skutečnost nebyla nikde v klubových záznamech. Vážíme si toho, že Kamil Střihavka našemu klubu fandí, a proto se s ním rádi sejdeme a vše si vyjasníme,“ uvedl Martin Kovařík, manažer marketingu a PR klubu FK Teplice.

V prohlášení se Teplice vyjádřily i k Feninovi. „Přijde nám to bezpředmětné komentovat, jen poznamenáme, že rodina Františka Hrdličky má od klubu VIP permanentní vstupenky, proto bychom rádi aspoň tuto evidentní lež vyvrátili.“

Fenin, který měl v minulosti problémy s alkoholem a depresemi si v pořadu postěžoval, že nemá navíc žádné soukromí. „Člověk už si nemůže dát nikde ani pivo,“ řekl v reakci na téma o mobilních telefonech, protože ho může každý natočit nebo vyfotit. Otázkou je, jestli si dal i pár piv před natáčením sledovaného pořadu, kde nezanechal zrovna nejlepší dojem.

„Do show TIKI-TAKA jsme Martina Fenina pozvali proto, že jako odchovanec Teplic bude mít pro diváky zajímavé poznatky k sobotnímu šlágru Teplice - Sparta. Navíc Martin získal také stříbro z mistrovství světa do 20 let, má bohaté zkušenosti z Německa či z Francie, fanoušci o něm dlouho neslyšeli. Na jeho vystoupení si může každý udělat vlastní názor, my si to samozřejmě interně rovněž vyhodnotíme,“ napsal deníku Sport David Solnař z O 2 TV Sport.