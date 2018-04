Kouč na roztrhání! Bayernu dal košem, Arsenalu ho chce vyfouknout PSG

Trenér Ársene Wenger si výrokem o ropě rýpl do vedoucího Manchesteru City • Reuters

Je o něj rvačka. Byť jeho angažmá v Dortmundu skončilo kvůli neshodám s vedením už po dvou letech, i během této doby ukázal, o jak kvalitního trenéra se jedná. Momentálně si Thomas Tuchel dopřává od fotbalu pauzu, to už ale brzy nemusí platit. Zajímal se o něj mnichovský Bayern, který německý kouč překvapivě odmítl, dlouhodobě kolem něj krouží i Arsenal. Právě anglický celek teď dostal v souboji o progresivního kouče vážného konkurenta – o Tuchelovy služby nově stojí Paris Saint-Germain.

Má talent a své schopnosti umí prodat. Dokázal to už v podprůměrné Mohuči, kterou dovedl do Evropské ligy a vysloužil si tak angažmá v Borussii Dortmund coby nástupce Jürgena Kloppa. V BVB pak prožil fantastickou první sezonu, kdy „žlutočerní“ líbivým ofenzivním fotbalem ničili téměř každého soupeře. Tuchel měl ovšem jedinou nevýhodu.

Na lavičce Bayernu totiž seděl Pep Guardiola, který si v bundeslize počínal neuvěřitelně suverénním způsobem. Ani parádních 78 bodů, které vestfálský tým získal, tak na titul nestačilo.

V další sezoně už to bylo horší. I přesto, že se musel Dortmund potýkat se ztrátou tří klíčových hráčů (klub v létě opustili Mats Hummels, Ilkay Gündogan a Henrich Mchitarjan) a stále se prohlubovaly vnitřní spory mezi Tuchelem a vedením, dokázal kouč dovést mužstvo k přímému postupu do Ligy mistrů i k vítězství v Německém poháru.

Právě konflikty, které 44letý stratég měl s členy klubového managementu, nakonec vedly k tomu, že se cesty rodáka z Krumbachu a BVB rozešly. Od té doby je Tuchel bez angažmá. Za dva roky v Dortmundu však stačil ukázat, v čem spočívá jeho kouzlo.

Kombinace dominantního fotbalu založeném na držení míče ve stylu Guardioly s okamžitým presinkem a smrtícími brejky, jako to praktikoval Tuchelův předchůdce v Porýní Jürgen Klopp – to byla v provedení Aubameyanga, Mchitarjana či Gündogana hotová pastva pro oči.

Právě s prvními dvěma jmenovanými by se Tuchel mohl setkat na Emirates, kde fanoušci toužebně vyhlížejí náhradu za kritizovaného Arsèna Wengera. Když pak před týdnem vyšlo najevo, že Tuchel překvapivě odmítl nabídku Bayernu Mnichov, kde si ho jako svého následovníka přál dosluhující kouč Jupp Heynckes, vypadalo to jednoznačně – „TT“ míří do Premier League.

Teď však do hry vstoupil hráč, kterého nelze brát na lehkou váhu. Podle francouzských médií má totiž o Němcovy služby eminentní zájem PSG. Pařížský velkoklub sice v pohodě kráčí za domácím titulem, to ale bohatým vlastníkům pochopitelně nestačí.

Jejich cílem je totiž Liga mistrů, ve které dosud klub pod novým majiteli nedošel dál než do čtvrtfinále, což je pro ambiciózní celek pochopitelně málo. Spekuluje se tedy o tom, že třetí příležitost na triumf ve slavné soutěži už současný kouč Unai Emery nedostane.

Nahradit by ho tak mohl právě Tuchel. Zda talentovaný stratég přijme nabídku trénovat Neymara a spol., či ho spíše zláká výzva vrátit Arsenal na špici Premier League i evropského fotbalu, se možná uvidí už v nebližších týdnech a měsících.